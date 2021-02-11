شاهد لحظة سقوط مهيرة عبدالعزيز :” مين داس ع الفستان ؟”

المواطن - سعد البحيري

تعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز لحادث سقوط شديد على أرض المسرح في كواليس برنامجها أمير الشعراء ما تسبب في تعرض قدمها ويدها للأذى وغادرت بسرعة موقع الحادث.

#مطار_ابها_الدولي مهيرة عبدالعزيز في كواليس برنامجها امير الشعراء pic.twitter.com/aCFfqScFHy — يقين (@b4_R021) February 10, 2021

سقوط مهيرة عبدالعزيز

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط مهيرة التي حاولت في بداية الأمر تحويل الحادث إلى مزحة بقولها ” مين داس ع الفستان ؟” رغم أنها لم تكن ترتدي فستانًا ولم يكن أحد بجوارها وعلى الفور نهضت بمساعدة عدد من الأشخاص لكنها تركت المكان مسرعة بعيدًا عن الكاميرات.

وظهرت مهيرة في المقطع وهي بكامل أناقتها ببنطال واسع وكاب قصير من الأمام وطويل من الخلف بقماش لامع ومزيّن بالريش مع حذاء بكعب عال لتتعثر فجأة وتسقط على المسرح.

من هي مهيرة عبدالعزيز ؟

يذكر أن مهيرة هي إعلامية إماراتية ولدت في 6 نوفمبر 1982 ، لأب إماراتي وأم مصرية، وهي تحمل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كندا بدأت عملها في الإعلام في إذاعة العربية وكانت تقدم برنامج منوعات مع المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.

بعد ذلك انتقلت للعمل كمذيعة اقتصاد في قناة CNBC عربية والتحقت بالعمل في قناة العربية حيث كانت معدة ومقدمة برنامج متخصص عن العقار اسمه في الموقع إضافة لعملها كمذيعة برامج في قسم الاقتصاد وقامت بتغطية العديد من المنتديات العالمية من أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والبحر الميت .

وأجرت العديد من المقابلات مع عدد من الشخصيات أبرزهم الأمير سعود الفيصل وملكة السويد محمد العبار، الشيخ أحمد بن سعيد، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ حمد بن جاسم وفي عام 2012 بدأت بتقديم برنامج صباح العربية.







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