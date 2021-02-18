شاهد.. لقطات جوية لوصول الزائر الأبيض إلى تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

وثقت لقطات جوية بعدسة المصور أحمد أبو قويني العطوي وصول “الزائر الأبيض” لمرتفعات تبوك بعد تساقط الثلوج، ليلة أمس وفجر اليوم، وشملت “الظهر، وعلقان وجبل اللوز”.

وتعد هذه المراكز وجهة سياحية لسكان المملكة والخليج في كل عام في مثل هذا التوقيت للاستمتاع بهذه الأجواء والتقاط الصور.

وأصبحت هذه المراكز أيضًا هدفًا لهواة الطقس والمصورين وصُناع المحتوى لأخذ اللقطات والتميز بها ونشرها.

يُذكر بأن الأجهزة المعنية من الجهات الأمنية والحكومية أكملت استعداداتها وتواجدها منذ وقت مبكر بمواقع تساقط الثلوج لتقديم الخدمات لمن يحتاجها من الزوار والسياح لهذه المناطق.

وبذل رجال أمن الطرق والمرور جهودهم على طول الطريق لحماية سالكي الطريق وتقديم النصائح والمساعدة لهم.

شارك الخبر







شارك الخبر