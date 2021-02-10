شباب أهلي دبي يضم عموري رسميًّا كصفقة انتقال حر

المواطن - محمد سمعه

أعلن شباب أهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” كصفقة انتقال حر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي أن عمر عبدالرحمن سيمثل صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي 2020/ 2021.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، فسخ عقده بالتراض مع اللاعب عمر عبدالرحمن في الأول من فبراير الجاري، وذلك بسبب كثرة إصاباته وغيابه عن معظم مباريات الفريق بالموسم الحالي.

وغرد عمر عبدالرحمن قائلًا بعد فسخ العقد: “أتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر أبو ظبي خلال الفترة الماضية، وأتمنى للفريق التوفيق محليًّا وخارجيًّا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة”.

وأضاف عمر عبدالرحمن: “أتمنى لإخواني لاعبي فريق الجزيرة مواصلة النجاح والإبداع، وأشكرهم على تعاونهم معي خلال مشاركاتي مع الفريق”.

مسيرة عموري مع الأندية المختلفة:

يذكر أن عموري صاحب الـ29 سنة سبق له اللعب مع نادي العين الإماراتي خلال الفترة من 2008 حتى 2018، ثم لعب لنادي الهلال خلال موسم 2018/ 2019، ولكنه لم يستمر طويلًا ورحل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عمر عبدالرحمن انضم لنادي الجزيرة في 2019، لكنه لم يظهر كثيرًا مع الفريق الإماراتي لكثرة الإصابات وتراجع مستواه.

الإصابات أعاقت اللاعب في مسيرته:

ويلعب عمر عبدالرحمن مع المنتخب الإماراتي الأول منذ عام 2011 وبعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، لم يشارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا التي استضافتها الإمارات في يناير 2019.







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