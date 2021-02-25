شرطان لا بد منهما لمعاقبة بيتروس

المواطن - محمد سمعه

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لا صوت يعلو فوق صوت أحداث ديربي النصر والهلال الأخيرة، التي كان بطلها البرازيلي بيتروس لاعب النصر، بعد مشادته مع سعود كريري مدير الكرة بالهلال، وتسببه في طرد الأخير من المباراة.

وكانت الجماهير الهلالية، طالبت لجنة الانضباط بالتدخل ومعاقبة اللاعب البرازيلي لتعمده استفزاز لاعبي ودكة الهلال خلال المباراة.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان نقلًا عن قانوني بأنه تُوجد حالتان لمعاقبة اللاعب البرازيلي من قبل لجنة الانضباط وهما تدوين الحكم لما فعله في تقريره بالإضافة إلى رفع إدارة الهلال لشكوى رسمية.

وأكد الجعيلان على أن إدارة الهلال في موقف تاريخي إما بإحضار حقوقها بسبب ما فعله بيتروس أو السكوت والاستمرار في السلبية.

تطورات جديدة في أزمة بيتروس وكريري

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة حول أزمة اللاعب البرازيلي مع سعود كريري.

وذكرت إذاعة يو إف إم عبر حسابها الرسمي في “تويتر” قبل قليل أن مصادرها أكدت أن سعود كريري يعتزم تقديم شكوى ضد اللاعب البرازيلي بشكل شخصي، وهذا الأمر سيكون منفصلًا تمامًا عن إدارة النادي.

حملة ممنهجة ضد نجم النصر

وغرد الدويش قائلًا: “من الواضح أن هناك حملة مقصودة من إعلام الهلال وتابعيه من ميول أخرى للتخلص من بيتروس، وحرمان النصر ولكنه لاعب محترف، كلف ملايين ولا يمكن للجنة أن تستجيب”.

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