شرفي نصراوي سابق يثير الجدل بمعلومة عن حمدالله وإدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد آل مغني، عضو شرف النصر السابق، عن موافقة إدارة النادي على منح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول، إجازة بعد الخسارة من القادسية.

وكان اللاعب المغربي تعرض لانتقادات جمة مؤخرًا؛ وذلك بسبب وزنه الزائد إضافة لهبوط مستواه الفني وإهداره 4 ركلات جزاء للنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وغرد آل مغني قائلًا: “حمدالله طلب إجازة يوم واحد، بعد احتساب ضربة جزاء لـ النصر ضد القادسية، وفعلًا حصل أُعطي الإجازة”.

طلب حمدالله يثير غضب جمهور النصر:

وتأتي هذه المعلومة لتثير غضب جمهور النصر، خاصة أن الفريق بحاجة لتواجد عناصره في معسكر شبه مغلق، وذلك من أجل توحيد الصفوف وتهدئة الأوضاع، قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ20 في دوري المحترفين.

مطالب باستقالة السويكت:

وكانت جماهير نادي النصر دشنت وسمًا طالبت فيه صفوان السويكت رئيس النادي بتقديم استقالته والرحيل، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الكروي الأول، وكان آخرها الخسارة من نادي القادسية.

وطلبت جماهير العالمي من خلال وسم ”استقالة السويكت مطلب نصراوي” رحيل الأخير عن رئاسة النادي بسبب تراجعه في جدول الترتيب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المركز السابع إلى التاسع برصيد 25 نقطة، بعد الخسارة من القادسية بهدف دون رد في الجولة الـ19.

وعلق سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر على الوسم قائلًا: “هاشتاق يتصدر التريند، وأعتقد مطلب عادل جدًّا من مدرج الشمس، وإذا رحل الرجل خلال الساعات المقبلة فهو يقدم أكبر هدية لكبير العاصمة”.

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