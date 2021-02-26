شرفي نصراوي سابق يثير الجدل ويطلب فتح تحقيق

المواطن - محمد سمعه

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أثار سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر السابق، الجدل حيث طلب فتح تحقيق في جميع بيانات إدارة العالمي؛ بسبب التفاوض مع لاعبي أندية قبل دخول الفترة الحرة.

آل مغني يعلق على تصالح العالمي والاتحاد:

وغرد آل مغني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “بعض إعلام العالمي يرددون طلب العدالة، وأنا أطلب فتح تحقيق في جميع بيانات إدارة العالمي، وفي المفاوضات مع لاعبي الأندية الأخرى، والصلح اللي تم مع نادي الاتحاد”.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل تطرق إلى مسألة صفقة حمد المنصور لاعب العالمي مع نادي الاتحاد، حيث أكد على أن الاتحاد يجب عليه دفع 3 ملايين ريال، وذلك من أجل ضم المنصور بصورة نهائية من العالمي.

ويحتل النصر حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعد الفوز على الهلال، كما أن أصفر العاصمة سيكون على موعد مع مواجهة قوية ضد أبها بعد غد الأحد بالجولة الـ21 من دوري المحترفين.

رقم جديد لـ الهلال يتفوق به على النصر:

وأصبح نادي الهلال الفريق الأكثر تمريرًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على العالمي والشباب والعين.

وجاء الهلال بالمركز الأول برصيد 12049 تمريرة، يليه، الشباب ثانيًا برصيد 9269، ثم العالمي برصيد 9138 ثم العين برصيد 9027.

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