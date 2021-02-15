شرفي نصراوي سابق يُشيد بتصرف سامي الجابر

المواطن - محمد سمعه

أشاد سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، بتصرف سامي الجابر نجم الهلال السابق، حول عدم اهتمامه بما يُقال عنه في الإعلام النصراوي.

وغرد آل مغني اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “إللي عجبني في الجابر إنه مو معطي أهمية لبعض إعلاميي النصر، وفي أغلب البرامج وتغريداتهم يذكرون اسمه، ولا زال مطنشهم”.

أمنية سامي الجابر تتحقق من إدارة الهلال

وكان سامي الجابر طالب هو وصالح النعيمة نجم الهلال الأسبق، بضرورة إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بسبب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة، وهو ما تحقق بإعلان إقالته والتعاقد مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي مدربًا جديدًا للفريق الكروي الأول في الهلال.

فترة صعبة من الناحية الفنية مر بها الهلال

وكان الزعيم، خسر أمس الأحد من نادي ضمك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة ليتجمد رصيد الأزرق عند 33 نقطة بالمركز الثالث، وبفارق نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، لمواجهة نادي الاتفاق يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال كان تلقى 3 هزائم ببطولة دوري المحترفين تحت قيادة لوشيسكو قبل أن تتم إقالته، كما خسر الفريق لقب السوبر السعودي نهاية يناير الماضي أمام غريمه وجاره نادي النصر بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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