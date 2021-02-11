شرفي هلالي يكشف المتسبب بأزمة مايكون والنصر ويطلب محاسبته

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالرحمن السماري، الإعلامي وعضو شرف نادي الهلال، المتسبب في أزمة مايكون ونادي النصر ونادي غلطة سراي التركي.

وغرد السماري قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ما بنعرف صدقهم من كذبهم، كل من يجيب رأسه خرطي، العضو الذهبي دفع المتبقي من عقد مايكون في حساب النادي، وناديه السابق غلطة سراي يطلب دفع المتبقي من عقده، والمشرف الذي هو سبب المشكلة، هرب ودون محاسبة، نصدق مين؟ مين هو المسؤول؟ إلى متى السكوت على من ورط الأندية بالديون والمخالفات وهرب دون محاسبة؟!”.

الحلافي السبب الرئيسي للأزمة:

وتحدث مغردون عن أن السماري يقصد عبدالرحمن الحلافي المشرف السابق لكرة القدم بـ النصر، الذي تقدم باستقالته بعد تراجع نتائج العالمي، وقبل قدوم المدرب الكرواتي ألين هورفات.

وفي وقت سابق، عقب نادي النصر للمرة الأولى على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حذر العالمي من إمكانية معاقبته بمنعه من قيد اللاعبين والصفقات الجديدة لـ3 فترات، في حال عدم سداد باقي مستحقات غلطة سراي التركي بشأن صفقة المدافع البرازيلي مايكون.

أول تعقيب من النصر على أزمة الفيفا:

وقال عبدالرحمن الشهري عضو مجلس إدارة النصر عبر حسابه في “تويتر”: “ردًّا على بعض الاستفسارات صدر قرار FIFA بتاريخ 20 يناير فيما يخص المبالغ المستحقة لنادي غلطة سراي، ونؤكد بأنها تأتي ضمن الالتزامات المالية ذات الأولوية في خطط عمل الإدارة لحلّها، وفق إستراتيجية منظمة، ونطمئن الجميع بأن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على النادي حاليًّا أو مستقبلًا”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق عدم منح العالمي، بجانب 4 أندية أخرى، وهي؛ الاتحاد، الباطن، الوحدة والاتفاق شهادة الكفاءة المالية، ما ترتب عليه عدم إبرامهم لأي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.







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