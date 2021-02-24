شركة الإنماء للاستثمار توزع أرباحًا بقيمة 18 مليون ريال

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية – قصيرة الأجل عن الفترة من شهر سبتمبر 2020م إلى نهاية شهر فبراير 2021م .

قيمة أرباح شركة الإنماء

وبحسب موقع هيئة السوق المالي بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 18,000,000.00 ريال سعودي فيما ستكون التوزيعات النقدية على أساس 12,500,000.00 سهم بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.44 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 1.44% فيما تصل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية إلى 1.388 %.

تاريخ استحقاق أرباح شركة الإنماء

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق 02 مارس 2021م (نهاية يوم التداول، يوم الأحد بتاريخ 16 رجب 1442هـ الموافق 28 فبراير 2021م) فيما سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

مؤشر الأسهم السعودية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 35.95 نقطة ليقفل عند مستوى 9115.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

أداء سهم الإنماء اليوم

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والبلاد، وساسكو، وعسير، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، والجوف، وزجاج، والفخارية، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات عسير، وكيان السعودية، ومتطورة، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وزجاج، ومتطورة، وأسواق المزرعة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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