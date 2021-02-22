شركة الكفاح القابضة تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الكفاح القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 18 وظيفة شاغرة بمجال السلامة والصحة المهنية بالدمام، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف

وتضمنت الوظائف المتاحة ما يلي:

– مسؤول إدارة الصحة والسلامة (العدد 17 وظيفة).

– مشرف سلامة يشرط خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

رابط التقديم

وأوضحت شركة الكفاح القابضة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل جميع الوظائف المتاحة والاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (هنــا).

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