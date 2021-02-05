شوط أول مثير بين الأهلي والوحدة ينتهي بالتعادل بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول المثير بين الأهلي والوحدة بالتعادل 2/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول بين الأهلي والوحدة:

وكان الأهلي بادر بالتسجيل عبر اللاعب حسين المقهوي بالدقيقة السابعة، ثم سجل سلمان المؤشر الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الـ13.

وواصل بعدها الوحدة ضغطه ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب حسين العيسى بالدقيقة السابعة عشرة، وأضاف الفرنسي نياكات الهدف الثاني لفرسان مكة بالدقيقة الـ23.

وتُقام مباراة الأهلي ضد الوحدة على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

فوز الراقي يضمن له الصدارة:

وإذا نجح الراقي في الفوز على الوحدة فسيصل رصيده من النقاط إلى 33 نقطة، ليكون متصدرًا لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت، قبل مباراة الشباب والرائد







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