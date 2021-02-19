صالح الشهري يغيب عن الهلال في 5 مباريات

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب صالح الشهري عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال المباريات المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الإصابة تبعد صالح الشهري

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها صالح الشهري على موضع إصابته السابقة حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر، وذلك بعد تعرضه لتمزق في عضلات البطن الجانبية.

وسيغيب صالح الشهري عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 5 مباريات على الأقل أمام كل من؛ النصر، الفتح، الرائد، الوحدة والقادسية ضمن منافسات الجولات من 20 وحتى 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد تكون عودة صالح الشهري إلى المشاركة في المباريات خلال مواجهة الهلال ضد الاتحاد في التاسع من أبريل المقبل، بعد فترة التوقف الدولي لخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة أمام اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الشباب المتصدر الذي فشل في زيادة الفارق بعد خسارته ضد الفتح.

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