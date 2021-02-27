صالح النعيمة للاعبي الهلال: عتاب الجمهور لكم عتب محبة !

المواطن - محمد سمعه

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وجه صالح النعيمة، نجم الهلال الأسبق، رسالة للاعبي وجماهير الأزرق، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح مساء بعد غد الأحد.

ويمر الزعيم بفترة صعبة من الناحية الفنية؛ حيث خسر مباراتين في آخر 3 لقاءات، كان آخرها ضد النصر في ديربي الرياض يوم الثلاثاء الماضي.

جماهير الأزرق الوقود الحقيقي للاعبين:

وغرد النعيمة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “جمهور الزعيم هم الوقود الحقيقي للاعبين، وعتابهم لهم عتب محبة”.

وأضاف النعيمة: “لإخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة إلى القمة التي أعدتم عليها، وفقكم الله”.

واختتم نجم الهلال الأسبق قائلًا: “لجمهور الأزرق العزيز، الفريق بحاجة إليكم، في التعثر أكثر من الفرح، أبطالنا اللاعبين أسعدونا كثيرًا، وحان وقت الوقوف معهم”.

لاعبان الأقرب للرحيل عن الهلال:

ويُوجد لاعبان مرشحان لمغادرة الزعيم بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو.

جوميز يُعاني بصورة ملحوظة من تراجع مستواه إضافة إلى أنه أهدر كمًّا كبيرًا من الفرص، جعلت جماهير الأزرق تُطالب إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع بديله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

كما أن الأرجنتيني فيتو لم ينجح في تقديم المردود الفني المنتظر منه، منذ انضمامه لـ الهلال قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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