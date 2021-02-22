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صحة القريات تفتتح مركز لقاحات كورونا
التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي

صحة القريات تفتتح مركز لقاحات كورونا

2021/02/22
الساعة 1:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صحة القريات تفتتح مركز لقاحات كورونا
المواطن - واس

العناوين الفرعية
1 أول مركز في المحافظة:
2 التسجيل عبر صحتي:

افتتحت صحة القريات يوم أمس, مركز لقاحات “كورونا”، لبدء حملة التطعيم وإعطاء المستفيدين أول جرعة من اللقاح.

أول مركز في المحافظة: 

وأوضحت أن مركز اللقاحات يعدّ الأول بالمحافظة, الذي أقيم بمركز صحي المزارع، بعد أن جرت تهيئته وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه، حيث روعي في التصميم ليستقبل أعدادا كبيرة، وفق آلية عمل منظمة من خلال تجهيز مناطق للاستقبال وعيادات للتطعيم، إضافة إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية كبيرة، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

صحة القريات تفتتح مركز لقاحات كورونا - المواطن

التسجيل عبر صحتي: 

ودعت صحة القريات المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم, مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أعزّها الله -.


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