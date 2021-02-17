صحة جازان تنتهي من تجهيزات مركز لقاحات كورونا

المواطن - علي شيبان - جازان

أكدت صحة جازان الانتهاء من تجهيزات مركز لقاحات كورونا covid-19، والواقع في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، كمرحلة أولى، مع توسعها في المرحلة الثانية لعدد من المراكز الأخرى خلال الأسابيع القادمة وتغطي جميع محافظات المنطقة.

وأوضحت صحة جازان، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه سوف يبدأ الأسبوع القادم العمل في أول تطعيمات الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري، واستقبال المسجلين لأخذ لقاح كورونا خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي من 8 صباحا إلى 3.30 عصرًا.

من جهة أخرى علمت “المواطن” بأن أول شخص سوف يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا هو مدير عام صحة جازان عبدالرحمن الحربي.

وسوف يتم تطعيم عدد كبير من المواطنين المسجلين والمستهدفين حسب الأولوية ككبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والأمراض التنفسية، إضافة إلى الممارسين الصحيين.

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