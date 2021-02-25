صدمة لـ الاتحاد قبل مواجهة القادسية

المواطن - محمد سمعه

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تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، صدمة مُدوية حول غياب أحد لاعبيه، وذلك قبل مواجهة نادي القادسية.

المصائب لا تأتي فرادى للعميد:

وقال الإعلامي والناقد الرياضي محمد البركاتي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب مهند الشنقيطي قد لا يشارك في لقاء العميد والقادسية يوم الأحد المقبل بالجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر، يبدو أن أيام المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مع نادي الاتحاد، أصبحت معدودة وذلك بعد الخسارة الثلاثاء الماضي من الفيصلي بثلاثية لهدف وهو الأمر الذي أثار غضب عشاق العميد بشكل كبير.

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنيه وجه عتابًا شديدًا للمدرب البرازيلي كاريلي بسبب تغييراته المستمرة في التشكيل بدون حكمة، إضافة إلى لتعرض الفريق للخسارة مرتين في آخر 5 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما يُهدد فرص العميد بالبقاء بالمربع الذهبي في جدول الترتيب.

الوجهة المقبلة لـ كاريلي في حال مغادرة الاتحاد:

وأضاف جستنيه، في حديثه لقناة 24 الرياضية، أن العميد لن يفوز بكأس الملك أو بالبطولة العربية في ظل وجود كاريلي، كما أضاف بأن المركز الثامن سينتظر العميد بنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة “لانس” البرازيلية أن اسم كاريلي طُرح بقوة على طاولة المفاوضات في نادي فلوميننسي البرازيلي لتدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.

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