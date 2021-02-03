صدمة لـ الهلال بسبب سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول في الهلال صدمة؛ بسبب وجود احتمالية كبيرة لغياب النجم سالم الدوسري عن مواجهة نادي أبها غدًا الخميس.

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل أن الدوسري لن يشارك مع الزعيم ضد أبها غدًا ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحنيان بالإضافة لـ صحيفة “الرياضية” أن الإنفلونزا ستُغيب الدوسري عن مواجهة أبها.

غياب سالم الدوسري يُقلق لوشيسكو:

بالطبع الأمر سيكون صدمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال الذي بحاجة لجميع عناصره من أجل مصالحة الجمهور الهلالي بعد خسارة لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي ضد نادي النصر بثلاثية دون مقابل.

وكان سالم الدوسري شارك في مباراة الهلال والنصر ببطولة السوبر التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الهلال في المركز الثاني:

جدير بالذكر أن الزعيم يحتل حاليًّا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

وكانت بعض من الجماهير الهلالية طالبت بإقالة المدرب رازفان لوشيسكو؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا بالإضافة لخسارة لقب السوبر السعودي.







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