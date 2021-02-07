صدمة لـ مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق

المواطن - محمد سمعه

وجه القضاء الإداري في مصر، صدمة لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق وذلك بعد حل مجلس إدارته من رئاسة النادي قبل شهرين من الآن.

ووفقًا للتقارير الصحفية في مصر، فإن القضاء الإداري رفض دعوى منصور بطلب إيقاف قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، كما أيد قرار حل مجلس الإدارة.

سيناريوهات أخرى في قضية حل مجلس إدارة الزمالك

وبحسب ما ذكره موقع “مصراوي” فإن هناك سيناريوهات أخرى في القضية، كما أن رفض دعوى منصور ليس بالأمر النهائي لأن حكم محكمة القضاء الإداري صادر من محكمة درجة أولى.

أول رد متوقع من مرتضى منصور بعد رفض الدعوى

وقد يتعين على مرتضى منصور الذهاب للمحكمة الإدارية العليا للنظر في القضية من جديد كونها الجهة القضائية الأعلى التي يتم الذهاب إليها للطعن على أحكام القضاء الإداري.

وكان منصور خسر الحصانة البرلمانية، بعدما سقط في انتخابات مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي، وكان ذلك على خلفية خسارة الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام غريمه الأهلي المصري بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالزمالك في عهد مرتضى منصور فاز بعدة بطولات مثل الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي بالإضافة لتحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في مايو 2019 على حساب نادي نهضة بركان المغربي.







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