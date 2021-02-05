صدمة لمدرب النصر قبل مواجهة الفتح

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر خبرًا صادمًا بعد الفوز على التعاون بثلاثية دون رد.

وسيفقد المدرب هورفات خدمات نجمه البرازيلي بيتروس لاعب الوسط، في مباراة الفتح يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان بيتروس شارك في لقاء العالمي والتعاون بالجولة الـ17، حيث فاز أصفر العاصمة بثلاثية دون رد ووصل للنقطة رقم 24 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

رسالة التويجري لإدارة العالمي

وفي وقت سابق، وجه الناقد الرياضي عادل التويجري رسالة مهمة لإدارة نادي النصر، وذلك بسبب عنف اللاعب البرازيلي بيتروس.

وتحدث التويجري لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “في لقاء التعاون الحكم حرم سكري القصيم من ركلة جزاء صحيحة ضد العالمي، وبيتروس يواصل عنفه ضد الخصوم، فعلها ضد سلمان الفرج وفعلها في لقاء التعاون”.

وأضاف عادل التويجري: “على إدارة العالمي الجلوس مع بيتروس وتهدئته لأنه أصبح مرعبًا بسبب عنفه وأذيته للخصوم”.

نجم النصر تسبب في إصابة سلمان الفرج

وكان بيتروس تدخل بعنف على القدم اليمنى للاعب سلمان الفرج في لقاء السوبر السعودي بين الهلال والعالمي يوم السبت الماضي، مما تسبب في خروج سلمان الفرج من المباراة متأثرًا بإصابته.

وتمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، من الفوز على التعاون بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح العالمي في إحراز ثلاثية عبر كل من سامي النجعي وعبدالرزاق حمدالله وعبدالمجيد الصليهم.







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