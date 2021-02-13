صدمة لنادي الشباب بعد تفوقه على النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب صدمة، وذلك بعد تفوقه في الشوط الأول على جاره النصر بنتيجة 2/ 0.

فابيو مارتينيز لن يلعب ضد الفتح:

وسيغيب اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الشباب عن المباراة المقبلة ضد الفتح بالجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات، بعد أن تلقى بطاقة صفراء في مباراة العالمي اليوم.

وسيواجه الشباب، فريق الفتح يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

وفي وقت سابق، علق الإعلامي وليد الفراج على تقدم الشباب على نادي النصر بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة حاليًّا.

وغرد الفراج قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الفوارق الفنية واضحة وكبيرة”.

الشباب يتفوق على النصر بنكهة أرجنتينية:

وافتتح اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا النتيجة مُسجلًا الهدف الأول لـ الشباب في شباك العالمي من ركلة جزاء، وذلك بعد عرقلة أحد لاعبي الليث من دفاعات النصر. وسجل بانيغا الهدف الأول لليث بالدقيقة الـ16 من ركلة جزاء احتسبها الحكم تركي الخضير بدون تردد، ثم أضاف اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ26 بعد عرضية متقنة من اللاعب عبدالله الزوري. وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.







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