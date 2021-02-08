صفقة مبابي تضع ريال مدريد في أزمة مع راموس

المواطن - محمد سمعه

تسببت صفقة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في أزمة بين ريال مدريد الإسباني ومدافعه المخضرم الإسباني سيرخيو راموس الذي رفض تجديد عقده مع النادي الملكي مؤخرًا في أكثر من مناسبة.

وفشلت جميع محاولات الريال لتجديد عقد راموس، الذي صُدم بسبب رغبة الريال في ضم مبابي من النادي الباريسي ومنحه راتبًا قدره 20 مليون يورو، بينما يريد الريال تخفيض راتب راموس المقدر بـ 12 مليون يورو بنسبة 10% بحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

باريس سان جيرمان يُراقب أزمة راموس

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سوف يستغل أزمة راموس مع الريال، للتحرك وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن ريال مدريد أبدى إعجابه بقدرات مبابي صاحب الـ21 عامًا الذي لا يزال يقدم مستويات جيدة موسمًا بعد الآخر مع فريق العاصمة الفرنسية.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

ويستعد الريال لمواجهة فريق خيتافي غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021، وذلك في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد المتصدر.







شارك الخبر