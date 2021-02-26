صفوان السويكت يُعلن التصعيد للنيابة العامة: أملنا بالله بإحقاق الحق

المواطن - محمد سمعه

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أعلن صفوان السويكت رئيس النصر قبل قليل عن التصعيد إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية، وذلك بعد قرارات لجنة الانضباط الأخيرة بشأن أزمة مباراة النصر والشباب.

صفوان السويكت يتجه للنيابة والمحكمة الجزائية

وغرد السويكت قائلًا: ” الأمل بالله ثم في النيابة العامة، والمحكمة الجزائية في إحقاق الحق والأخذ بحق المظلوم”.

تفاصيل قرارات لجنة الانضباط

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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