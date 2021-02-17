صندوق الاستثمارات يستثمر في الشركة المطورة لألعاب الفيفا 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أفادت وكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة، استثمر أكثر من 3 مليارات دولار من الأسهم في 3 شركات لألعاب الفيديو ومنهم شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts Inc المطورة لألعاب الفيفا.

أما الشركتان الأخريان فهما: أكتيفجن بليزارد Activision Blizzard Inc وتيك-تو إنترأكتيف Take-Two Interactive Software Inc.

شركة EA سبورتس

تصدر الشركة سلسلة فيفا وهي مجموعة من ألعاب الفيديو لكرة القدم، ويحتوي الجزء الأخير من السلسلة على العديد من البطولات والفرق مثل: الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي وغيرها، كما أن هناك إصدارات تخص البطولات الكبرى مثل بطولة كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية.

ويتم طباعة سلسلة ألعاب فيفا إلى 18 لغة وتباع في 37 بلداً، وتعتبر من أكثر سلاسل ألعاب الشركة إقبالاً ومبيعاً في العالم.

صندوق الاستثمارات يزيد حيازته من الأسهم الأمريكية

وتابع التقرير أن ذلك يأتي وفقًا لما أظهره إفصاح مقدم إلى هيئة تنظيمية أميركية، والذي أوضح أيضًا أن صندوق الاستثمارات زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى نحو 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، وذلك من 7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 83%.

الاستثمارات في شركات ألعاب الفيديو

وقال تقرير بلومبرغ إنه بحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن صندوق الاستثمارات قد اشترى 7.4 مليون سهم بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة إلكترونيك أرتس، و 14.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتيفيجن بليزارد، و 3.9 مليون سهم بـ 1.23 مليار في تيك-تو إنترأكتيف.

وكانت أسهم جميع صانعي الألعاب الثلاثة قد ارتفعت منذ انتهاء الربع الثالث، حيث قفزت أسهم أكتيفيجن بنحو 27%، كما ارتفعت أسهم إلكترونيك أرتس بنسبة 12%، وكذلك تيك تو التي سجلت ارتفاعًا بنحو 18%.

اقتناص الفرص

ويُذكر أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، قال في أكتوبر العام الماضي، إن المسؤولين رأوا في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرصة جيدة للاستثمار، مؤكدًا على أن صندوق الثروة السيادي لديه الكثير من السيولة لاقتناص الإمكانيات المناسبة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد قام بشراء حصص في لايف نيشن Live Nation وديزني Disney وبوينغ Boeing وكارنفال Carnival وفيسبوك Facebook وسيتي جروب Citigroup بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الأخرى خلال الوباء.

كما قام الصندوق بالعديد من الاستثمارات البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استثمارات في شركة أوبر وسوفت بانك.

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