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صور.. إتلاف أدوات صيد بحرية مصادَرة بمكة
البيئة تعهدت بملاحقة مخالفي تعليمات الصيد

صور.. إتلاف أدوات صيد بحرية مصادَرة بمكة

2021/02/02
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالمواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور.. إتلاف أدوات صيد بحرية مصادَرة بمكة
المواطن- محمد الغبيشي- مكة المكرمة
العناوين الفرعية
1 البيئة تحذر من مخالفات الصيد
2 ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم إتلاف 3 مشك، و 16 بندقية صيد بحري، و9 (سخاوي/قراقير)، تمت مصادرتها من مخالفين لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”، وذلك بعد أن تمكنت الجهات الرقابية من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة.

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البيئة تحذر من مخالفات الصيد

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام “صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية”.

ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه عند ضبط المخالفات يتم مصادرة كافة الأدوات الصيد المخالفة وإتلافها ، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة ، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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