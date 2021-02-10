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صور.. القضاء على أسراب الجراد بالطائف

صور.. القضاء على أسراب الجراد بالطائف

2021/02/10
الساعة 11:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور.. القضاء على أسراب الجراد بالطائف
المواطن - الطائف

تمكنت فرق مكافحة الجراد بقسم الصحة النباتية، التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، من مكافحة أحد أسراب الجراد ليلة أمس الثلاثاء في قرية المعدن 35 كم جنوب الطائف.

وجاءت تلك الجهود ضمن عمليات استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي التي لا تزال تواصل تنفيذها الفرق الممثلة في قسم الصحة النباتية وبمتابعة مستمرة من مدير مكتب الوزارة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي وذلك في مواقع متفرقة في المحافظة، حيث يجري الآن متابعة سربين في قرى الوهط والوهيط ومركز الشفا تمهيدًا لمكافحتهما والقضاء عليهما بمشيئة الله.

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ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد “بلغ” أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتساب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن تواجد الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

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