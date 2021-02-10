صور مذهلة توثق معايير الجمال عند القبائل حول العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ليس من السهل في الوقت الحالي، أن تغامر وتذهب لتعيش مع ثقافات البلاد الأخرى، ناهيك عن الاندماج مع عادات وتقاليد القبائل التي تعيش في أماكن نائية حول العالم، وقد أعطى كتاب تصوير فوتوغرافي جديد مذهل، نظرة ثاقبة على المجتمعات الأخرى البعيدة وعاداتهم في تجميل فتياتهم.

وعرضت المصورة أولغا ميتشي، في كتابها مئات الصور المذهلة للسكان الأصليين التي التقطت في كل مكان من إثيوبيا إلى أقصى شمال شرق روسيا.

وتم وضع الصور على خلفيات سوداء قوية، وهي توثق عناصر الحياة الأصلية حول العالم مع تصوير الثقافات والأفراد، وقالت أولغا في مقدمة الكتاب: لا يرتدي البعض منهم سوى الزي التقليدي لأسلافهم فقط، بينما لا يتخلى البعض الآخر عن أسلحتهم وبنادقهم حتى أنها تبدو كيد ثالثة لهم، لقد عشت بين الشعوب الأصلية وتعلمت من أسلوب حياة السكان الأصليين من كالاهاري إلى التندرا في القطب الشمالي، ومُنحت لي الفرصة لأن أشاهد التنوع المذهل للعالم وسكانه، وهي فرصة قلما أُتيحت للناس حاليًا.

القبائل الأصلية معرضة للخطر

وقال أولغا: لا أحد ينكر أن القبائل الأصلية في العالم معرضة للخطر بشكل حاد، فهم للمسؤولين عبارة عن أفراد مجهولي الهوية، مجرد إحصائيات، لكنهم في الحقيقة مجموعات من الأفراد المميزة البعيدين كل البعد عن العجز.

أبرز الصور التي توثق معايير الجمال عند القبائل النائية

1- تظهر هذه الصورة الرائعة نساء بادونغ، من ميانمار، جنوب شرق آسيا، ومن معايير جمال النساء لديهم هي الرقبة الطويلة، لذلك عمدن إلى إطالة أعناقهم بهذا الشكل، ووفقًا للأسطورة، فإن نساء بادونغ ينحدرن من تنين ذي رقبة مدرعة.

نساء بادونغ، من ميانمار2- في الصورة امرأة من جماعة مرسي العرقية في إثيوبيا ترتدي ملابس تقليدية مع طفلها، وتحمل بندقية من طراز AK-47، وقد انتشرت بندقية كلاشينكوف الآلية بشكل غير قانوني إلى مناطق الصراع في إفريقيا بكميات كبيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك الحين باتت المرأة القوية القادرة على حماية أفراد عائلتها رمزًا للجمال.

3- تعتبر تربية الماشية من أهم مصادر الحياة والبقاء لشعب مرسي وسورما في إثيوبيا، ولذلك فإن قرون الماشية التي ترتديها العديد من النساء، بما في ذلك المرأة التي تظهر في الصورة، ليست مزخرفة فحسب، بل تعكس أيضًا موقف القبائل تجاه حيواناتهم.

وفي الماضي، كانت تلك القرون تُستخدم أيضًا كعملة.

4- في الصورة فتاة صغيرة من شعب تشوكشي، وتعني أناس أصليون، وتعيش هذه المجموعة الأصلية، التي تضم نحو 15 ألف عضو، في أقصى شمال شرق روسيا.

5- في ثقافة مرسي، وهي مجموعة عرقية في وادي أومو في إثيوبيا، تحظى المجوهرات بتقدير كبير؛ لأنها تعكس بشكل واضح موهبة وجهد وإبداع مرتديها، وإدخال هذه الحلقة في الشفاه هي من ضمن طقوس القبيلة، ويُقال إن حجم الحلقة يحدد مهر العروس عند الزواج.

بعض الصور الأخرى:







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