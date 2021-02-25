صور وفيديو .. مواصفات جهاز HUAWEI Mate X2 من هواوي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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أعلنت شركة هواوي بشكل رسمي عن إطلاق HUAWEI Mate X2، القابل للطي والذي يتمتع بمميزات عديدة مع تصميم Falcon Wing الجديد.

وحسبما ذكر موقع ubergizmo التغيير الأكثر أهمية هو التحول الكامل 180 درجة في التصميم الخاص بالهاتف، والذي تحول من عرض الشاشة من الخارج إلى شاشة مثل الكتاب، على غرار سامسونج من نوع Galaxy Fold.

مميزات هاتف هواوي الجديد

ويتميز هاتف HUAWEI Mate X2 بكاميرا Urtla Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، ويمتلك الهاتف مجموعة من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة.

ويبلغ قياس الشاشة الداخلية المرنة لهاتف HUAWEI Mate X2 8 بوصات قطريًا، علاوة على شاشة OLED مقاس 6.45 بوصة في الخارج، وتتمتع كلتا الشاشتين بدقة عالية جدًا، ومعدل عالي اللمس ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز لتقديم تجربة متسقة حين ينتقل المستخدمون من وضع إلى آخر.

شاشة قابلة للطي ومميزات مثيرة للاهتمام

كما أن الشاشة أكبر قليلًا من أحدث شاشات سامسونج القابلة للطي، حيث تبلغ الشاشة الخارجية 6.45 ″ (1160 × 2700، 90 هرتز) والشاشة الداخلية تصل إلى 8 ″ (2480 × 2200، 90 هرتز).

كما يتيح الهاتف الجديد من هواوي أداءً ممتازًا وكفاءة في استهلاك الطاقة وسرعة اتصال عالية، مدعومًا بمعالج Kirin 9000، وهو نظام من الجيل الخامس 5G أكثر تكاملًا وتنوعًا مع معظم الترانزستورات حتى الآن.

ويحتوي على بطارية ضخمة تبلغ 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 55 واط، وهو أسرع حل شحن متوفر حتى الآن على الأجهزة القابلة للطي.

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