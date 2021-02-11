ضبط شخصين سرقا مصوغات ذهبية بـ 60 ألف ريال بالرياض

المواطن - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين سرقا مصوغات ذهبية من أحد المنازل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصوغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.







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