ضبط مواطن في الرياض ضرب شخصًا وتلفظ عليه بألفاظٍ نابية

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب.

تفاصيل ضبط الجاني في الرياض

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية ، وإحالته إلى النيابة العامة.







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