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ضبط 31 مخالفًا بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي

ضبط 31 مخالفًا بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي

2021/02/09
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 31 مخالفًا بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المحلي
المواطن - واس
العناوين الفرعية
1 مكافحة تهريب الحطب المحلي
2 مواجهة الاحتطاب الجائر

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن (13) مركبة في منطقة الرياض.

الحطب المحلي

 

مكافحة تهريب الحطب المحلي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الحطب المحلي

 

مواجهة الاحتطاب الجائر

وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

الحطب المحلي


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