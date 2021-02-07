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ضمك يضم وليد حزام رسميًا
لتدعيم صفوف الفريق الأول

ضمك يضم وليد حزام رسميًا

2021/02/07
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ضمك يضم وليد حزام رسميًا وليد حزام - المصدر @DAMAC_CLUB
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 وليد حزام في ضمك
1.1 ضمك في دوري محمد بن سلمان

أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع وليد حزام العنزي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وليد حزام في ضمك

ونشر حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب وليد حزام أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الشهري.

 

وليد حزام
حزام أثناء التوقيع – المصدر @DAMAC_CLUB

وأكدت تقارير صحافية أن وليد حزام رفض الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد نهاية عقده الحالي، نظرًا لابتعاده عن المشاركة، ما دفعه للبحث عن فرصة في فريق آخر، خاصة أنه دخل الفترة الحرة من عقده والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وكان وليد حزام صاحب الـ25 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يوليو عام 2018، قادمًا من الباطن، ولم يظهر مع الليوث كثيرًا، وأجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة منتصف العام الماضي.

نجم نادي ضمك الجديد وليد حزام
حزام – المصدر @DAMAC_CLUB

ضمك في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية أملًا في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.


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