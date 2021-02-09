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ضمك يُعزز صفوفه بصفقتين
أملًا في تحسين النتائج

ضمك يُعزز صفوفه بصفقتين

2021/02/09
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ضمك يُعزز صفوفه بصفقتين منشي بعد التوقيع - المصدر @DAMAC_CLUB
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 منشي ويزن جاري يُعززان صفوفه:
2 ضمك في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي ضمك عن إبرام صفقتين جديدتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تحسين النتائج.

منشي ويزن جاري يُعززان صفوفه:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء التوقيع مع بدر منشي وحارس المرمى يزن جري لتدعيم صفوفه، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الشهري.

 

يزن جاري
يزن جاري بعد التوقيع – المصدر @DAMAC_CLUB

وحسم نادي ضمك العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومنها النرويجي آماهل بيلغرينو، ووليد حزام العنزي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرصت إدارة النادي برئاسة صالح أبو نخاع على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي، حيث تطمح في تطور الأداء وتحسين النتائج، أملًا في البقاء وسط الكبار خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وليد حزام
حزام أثناء التوقيع – المصدر @DAMAC_CLUB

ضمك في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الجنوب المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

ضمك
احتفال لاعبو ضمك

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