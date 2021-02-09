ضمك يُعزز صفوفه بصفقتين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن إبرام صفقتين جديدتين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في تحسين النتائج.

منشي ويزن جاري يُعززان صفوفه:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء التوقيع مع بدر منشي وحارس المرمى يزن جري لتدعيم صفوفه، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الشهري.

وحسم نادي ضمك العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، ومنها النرويجي آماهل بيلغرينو، ووليد حزام العنزي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحرصت إدارة النادي برئاسة صالح أبو نخاع على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي، حيث تطمح في تطور الأداء وتحسين النتائج، أملًا في البقاء وسط الكبار خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ضمك في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الجنوب المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.







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