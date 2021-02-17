طارق النوفل يُوضح سبب خسارة الشباب المفاجئة

المواطن - محمد سمعه

وضح الإعلامي والناقد الرياضي طارق النوفل، سبب خسارة الشباب مساء اليوم الأربعاء من فريق الفتح بثنائية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد طارق النوفل قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “هذا اللي كنا نخاف منه، برود غير طبيعي في الشوط الثاني، وش صار لليث في الشوط الثاني”.

أحداث مباراة الشباب والفتح:

وانطلق الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الليث، الذي سعى بكل قوة لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد معاناة تمكن الليث من إحراز الهدف الأول عبر الأرجنتيني جوانكا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الفتح في أكثر من مناسبة العودة في المباراة، حتى تمكن اللاعب كريستيان كويفا من إضافة هدف التعادل للفتح بالدقيقة الـ68.

ووسط محاولات الشباب للعودة في المباراة، باغت الهولندي ميتشيل تي فريدي، الليث مسجلًا الهدف الثاني للنموذجي بالدقيقة الـ93، بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي الليث.

رصيد الشباب والفتح بعد المباراة:

وبهذه النتيجة، فإن رصيد الفتح أصبح 25 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الليث عند 38 نقطة في صدارة دوري المحترفين.

وكانت مباراة الليث، والفتح، أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الليث في الرياض.

يذكر أنه في حال نجح الأهلي في الفوز على العين مساء اليوم، فسوف يتقلص الفارق بين الراقي والليث المتصدر إلى نقطة واحدة لمصلحة الليث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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