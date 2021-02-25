طراد باهبري: نسأل الله أن يُلبس ولي العهد ثوب الصحة والعافي

المواطن - الرياض

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توجه طراد باهبري، رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، بالشكر للمولى عز وجل بعد أن من على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشفاء.

وقال باهبري: “الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا لبلادنا ولشعبها العظيم”.

الحمدلله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد ، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ، وأن يجعله ذخراً لبلادنا ولشعبها العظيم. — طراد باهبري Trad Bahabri (@BahabriTrad) February 24, 2021

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي:

“بيان من الديوان الملكي”

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

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