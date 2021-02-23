طرد سعود كريري بعد مشادته مع بيتروس في الديربي

المواطن - مروة نبيل

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تعرض مدير الكرة في نادي الهلال، سعود كريري، للطرد خلال أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض، المقام الآن على ملعب مرسول بارك.

طرد سعود كريري:

وأشهر حكم ديربي الرياض البطاقة الحمراء في وجه سعود كريري عند الدقيقة 40، بعد مشادته مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس.

وتُشير نتيجة ديربي الرياض إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد، سجله الأرجنتيني بيتي مارتينيز عند الدقيقة 21، بعدما انفرد بحارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف وهز شباك بتسديدة مميزة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويُقام ديربي الرياض بين النصر والهلال الآن على ملعب “مرسول بارك”، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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