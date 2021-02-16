طرق علاج فطريات الرأس

هناك الكثير من طرق علاج فطريات الرأس، حيث يوجد العلاج بالطب البديل وهنا يكون بالأعشاب وبعض المنتجات الطبيعية بدون أي تدخل كيميائي، وله نتائج فعالة في أسرع وقت.

فطريات الرأس

هي مرض جلدي، تسمى بسعفة الرأس، التي تظهر على شكل حبوب بيضاء وتصيب جلد الرأس، وتنتشر بين الأطفال تحت السن 10 سنوات وأيضاً تظهر لكبار السن.

وهي تظهر للناس نتيجة قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية وخاصة نظافة فروة الرأس أو الشعر أو يكون نتيجة تدفئة الشعر بكثرة، مما يؤدي إلى تعرقه أوالإصابة بجروح في فروة الرأس ويسبب الشعور بالحكة المستمرة في فروة الرأس والشعور بالألم.

فهى فطريات معدية، ويحدث العدوى عن طريق اللمس ومشاركة أدوات الشعر.

أعراض فطريات الرأس

يوضح المواطن عند ظهور الأعراض التالية، يجب استشارة الطبيب فورا وهي كالاتي

ظهور قشور بيضاء في فروة الرأس، وقد تسقط.

الشعور بالحكة المستمرة في فروة الرأس، مما يسبب الشعور بالألم.

يصاب الأطفال بالتهاب الغدد الليمفاوية إذا لم يتم استخدام أحد طرق علاج فطريات الرأس.

ظهور طفح جلدي أحمر أو أرجواني في فروة الرأس نتيجة كثرة الحكة فيها وقد يتقشر.

بقع ناعمة ورطبة أو بقع بيضاء على فروة الرأس.

ظهور دمامل بيضاء أو صفراء اللون بها صديد على فروة الرأس.

إصابة بعض المناطق الخالية في فروة الرأس بالالتهابات وقد يكون ملمسها خشن.

أسباب الإصابة بفطريات الرأس

تكثر الإصابة بفطريات بين طلاب المدارس بسبب وجود أماكن مزدحمة بينهم والاحتكاك المباشر ويعتبر الذكور أكثر عرضة لها من الإناث.

عند الاختلاط بالشخص المصاب بفطريات الرأس، ويتم احتكاك الرأس بالرأس عند اللعب أو استخدام مشط الآخرين يعمل على انتقال العدوى.

يعمل تربية الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب المصابة بالفطريات ولمسها على انتقال العدوى.

يسبب تناول المضادات الحيوية بكثرة الإصابة بفطريات الرأس.

طرق علاج فطريات الرأس

يمكن طرق علاج فطريات الرأس عن طريق استخدام منتجات منزلية طبيعية وبسيطة بشكل منتظم وعدم الاستسلام لرؤية النتائج كالاتي

محلول الثوم

يعتبر الثوم من هي أحد طرق علاج فطريات الرأس الفعالة، التي تقضي على الكائنات الدقيقة ويتم تحضير محلول الثوم للتخلص من فطريات فروة الرأس عن طريق قشر 5 فصوص ثوم واغليها مع نصف كوب عصير الليمون و6 أوراق الروزماري لمدة 10 دقائق ثم استخدمها على فروة الرأس كل يوم.

أو خلط فصين ثوم مهروس مع معلقتين كبيرتين زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ثم تسخين المزيج لمدة دقيقة ثم صفي الزيت وضع الزيت المصفى على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة ساعة قبل شطف بالماء، ويتم تكرارها مرتين في الأسبوع.

مقشر صودا الخبز

تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للفطريات وتعمل على التخلص من الخلايا الميتة وإزالتها والتخلص من الشعور بالحكة.

لعمل المقشر يتم خلط كوب الماء الساخن مع معلقة صودا الخبز ثم بعد الاستحمام يتم تدليك فروة الرأس بحركات دائرية وتركها لمدة 5 دقائق ثم شطف الشعر بالماء.

خل التفاح

هي أحد طرق علاج فطريات الرأس المنزلية المفيدة لأنه يحتوي على خواص المضادة للفطريات والبكتيريا والقضاء فطريات الرأس.

وذلك عن طريق تخفيف ربع كوب من خل التفاح في كوب من الماء ثم استخدم هذا الخليط على فروة الرأس وتركها لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء ويتم استخدامه 3 مرات في اليوم.

الزبادي والليمون

يحتوي الزبادي على أنزيمات وبكتيريا مفيدة التي لها دور في القضاء على الفطريات وعند خلطه مع الليمون تكون النتيجة ممتازة للقضاء على الفطريات.

لعمل الخليط يتم خلط نصف كوب زبادي مع بعض قطرات عصير الليمون ثم استخدمه على الرأس وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل ثم شطف الشعر بالماء، ويمكن تكرارها 3 مرات في الأسبوع.

الخل الأبيض

يحتوي على حمض الآسيتيك، الذي يعمل على تنظيف فروة الرأس والحفاظ عليها ومنع تكاثر البكتريا والفطريات، ذلك عن طريق خلط ربع كوب خل مع كوب ماء ثم استخدمه على الرأس بعد غسل الشعر جيداً وتركه لمدة 5 دقائق ثم شطف الشعر بالماء.

جل الألوفيرا

يحتوي على مادة الألوين وهي مضاد حيوي للحفاظ على فروة الرأس نظيفة ومنع نمو البكتريا السريع، ويعمل على تهدئة التورم في الرأس نتيجة الحكة.

ذلك عن طريق توزيع جل الألوفيرا على فروة الرأس باستخدام الفرشاة، ثم يتم تركه لمدة 10 دقائق ثم شطفه بالماء، ويتم استخدامها 3 مرات في اليوم.

الكركم

هي من طرق علاج فطريات الرأس، حيث يتميز بخصائص مضادة للالتهاب كما أنه يحتوي على مركب الكركومين، الذي يحارب الميكروبات، وذلك عن طريق خلط كمية قليلة من الكركم مع الماء أو زيت جوز الهند ويتم استخدامه مباشرة على فروة الرأس، ثم تركه حتى يجف ثم تمسح الرأس وتنظيفه.

زيت جوز الهند

يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تعمل على القضاء على الفطريات عن طريق تلف أغشية الخلايا فيها ويكون العلاج بزيت جوز الهند فعال لمصابين بعدوى خفيفة أو متوسطة.

حيث ويتم وضعه وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة ساعة أو ساعتين وشطف الشعر بالماء، ويتم استخدامه 3مرات يومياً ويتم تكرار الأمر حتى يتم القضاء على الفطريات.

طريقه الوقاية من فطريات الرأس

تعد الرطوبة أحد أسباب الفطريات، لذا يجب عدم ترك الشعر مبلل لفترة طويلة، وعدم ارتداء الأغطية أو القبعات التي لا تسمح للشعر الجفاف بعد غسله.

غسل الشعر بانتظام والحفاظ على الشعر النظيف يقل الإصابة بالفطريات.

عدم استخدام أدوات الآخرين مثل الأمشاط والملاقط والقبعات والمناشف.

الحفاظ على كل أدوات الشعر النظيفة وغطاء الوسادة والمنشفة ويجب غسلها بالماء الساخن مرة واحدة كل شهر.

تناول الأطعمة الصحية وتناول الأطعمة النشوية والسكرية.

السماح لفروة الرأس بتعريضها للهواء.

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