طريقة تنظيف الأذن من الشمع

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعتبر شمع الأذن من الأشياء المزعجة التي تعمل على انسداد حاسة السمع والتأثير عليها، لذا يجب تنظيف الأذن كل فترة حتى لا تتأثر بهذا النوع من الإفرازات.

مما يتكون شمع الأذن

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فشمع الأذن المعروف علميًا باسم الصملاخ، هو تقنيًا مجرد خلايا جلدية سقطت داخل الأذن، نتيجة اختلاط أجزاء من الشعر وإفرازات من الغدد الصمغية معًا، وعلى الرغم من أن شمع الأذن مفيد، إلا أن معظم الناس يرون أن إزالة هذا الشمع شكل من أشكال النظافة والحماية.

بعض الناس لديهم شمع أذن أكثر وضوحًا من غيرهم، مما يجعلهم يزيلون شمع الأذن بقطعة قطن، وقد يشعر كثيرون بأنهم مضطرون لإزالة شمع الأذن إذا كان لزجًا أو أصفر أو بني اللون وله رائحة، مثل معظم الأشخاص من أصل أوروبي أو إفريقي، كما يمكن لأشياء أخرى، مثل كمية الشعر أو عرض قنواتك، أو عمرك، أو ما إذا كنت ترتدي سماعة أذن أو سدادات أذن، أن تحدد كمية شمع الأذن.

كيفية تنظيف الأذن من الشمع

ويعتبر شمع الأذن مشكلة فقط في حالة انسداد الأذن بالشمع، وإذا حدث هذا، فقد هناك أعراض مثل وجع الأذن، وصعوبة السمع، والحكة، والدوخة، والتهابات الأذن، وطنين الأذن، وفي هذه الحالات، يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور.

المفاجأة هنا أن الإنسان لا يحتاج إلى إزالة شمع الأذن؛ لأنه ينظف من تلقاء نفسه، فوفقًا لجمعية فقدان السمع، عندما يمضغ الإنسان أو يحرك فكه، ونتيجة الحركة، وعندما يصل الشمع إلى فتحة الأذن، سوف يجف أو يتقشر أو يسقط عندما يكون جاهزًا.

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