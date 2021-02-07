طريقة عمرها 3 آلاف عام لنمو الشعر بشكل أسرع

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن هناك نوعًا من أنواع التدليك يسمى الأيورفيدا، تم تطويره منذ أكثر من 3000 عام في الهند يساعد بشكل كبير في نمو الشعر بشكل أسرع، واعتبره البعض بمثابة المعجزة.

معجزة نمو الشعر:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، أشاد كثيرون بالتقنية القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي كعلاج لنمو الشعر، ويعد نمو الشعر موضوعًا هامًّا في الوقت الحالي، حيث يدعي كثيرون من رواد تطبيق التيك توك أن أشياء مثل ماء الأرز وزيت الخروع يمكن أن تجعل الشعر ينمو بشكل أسرع، فيما طرح البعض تقنية تدليك الأيورفيدا، وهي تقنية ترتكز على الطب الهندي القديم.

ولا يقتصر الأمر على كون التدليك العميق لفروة الرأس مدهشًا ويجعل الشخص ينام بسهولة أكبر، ولكن يبدو أن تقنية تدليك الأيورفيدا تعزز صحة الشعر.

الهدف من تدليك الأيورفيدا:

ووفقًا لفريدة إيراني، الخبيرة في تقنية تدليك الأيورفيدا، فإن الهدف من تدليك الأيورفيدا هو جلب السموم (Ama) إلى سطح الجسم، واستخدام مساحيق الأعشاب (Ubtans) لامتصاص الزيت، ثم الاستحمام بالماء الساخن لإزالة السموم، وقالت: “يتم تنفيذ تدليك الأيورفيدا أحيانًا بواسطة شخصين، وهو تدليك بأربعة أيادٍ، وهذه التقنية قوية للغاية ومتكررة”.

ويصعب تحقيق تدليك الأيورفيدا التقليدي في المنزل؛ بسبب التقنية المعقدة؛ فهو غالبًا ما يتضمن الجلوس في خزانة بخار مع الأعشاب بعد التدليك وقبل الاستحمام، كما أن البخار المتولد من غلي الأعشاب الطبية يمر عبر المسام ويطلق الشخص السموم المتبقية خلال عملية التعرق”.







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