طريقة عمل البيتزا في البيت

الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل البيتزا في البيت وذلك لأنها من الأطباق او المعجنات الجميلة للغاية والتي يحب العديد من الأشخاص تناولها بشكل كبير لما بها من طعم مميز.

البيتزا

تعد البيتزا واحدة من أشهر وأجمل المعجنات والتي تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ويبحث عدد كبير من الناس على طريقة عمل البيتزا في البيت وذلك حتى يتم عملها بالشكل الصحيح، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها عمل هذه المعجنات.

على الرغم من أن هذه البيتزا عبارة عن طبق إيطالي في الأصل إلا أنه انتشر بشكل كبير للغاية وبسرعة واضحة في جميع أنحاء العالم.

يتميز هذا الطبق من المعجنات بأنه ذات طعم جميل ومذاق رائع وذلك بسبب مكوناته البسيطة والسهلة في التحضير.

تعد هذه الوجبة من الوجبات التي يفضلها عدد كبير من الناس ولا تقتصر على عمر معين حيث نجد أن الأطفال والكبار يحبون تناولها بشكل كبير.

كما أنها تتوافر بالعديد من الأحجام وكذلك الألوان المختلفة الخاصة بها ولا يتواجد بها أي مواد إضافية ضارة بالنسبة لصحة الشخص.

يمكن ان يتم اعداد هذه البيتزا في البيت بطريقة سهلة تشبه المطاعم ويكون الطعم مماثل له ولكن يجب معرفة المكونات الصحيحة لها.

حيث أن البيتزا عبارة عن قطعة من العجين ويوجد فوقها الكثير من الخضراوات المختلفة والتي تكون مزينة بالجبنة الذائبة.

طريقة عمل البيتزا

مكونات عجينة البيتزا

عدد اثنين كأس ونصف من الطحين. عدد ثلاث ملاعق من الخميرة. ثلاثة أرباع كوب من الماء. عدد اثنين من وحدات البيض. ملعقة واحدة صغيرة من السكر. ملعقة واحدة من الخل. عدد اثنين ملعقة ونصف من زيت الزيتون. ملح ويكون حسب الرغبة. جبنة مودزريلا مبروشة. ملعقة واحدة من الزعتر الناشف.

طريقة التحضير

في البداية يتم إحضار إناء ويوضع به كل من الملح والطحين وخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد ثم يوضع جانبا.

يتم خلط الخميرة من السكر وتترك على جانب حتى تتخمر وذلك قد يصل إلى حوالي عشر دقائق.

ثم يتم إحضار كيسين من البلاستيك ويتم تغطية العجينة به وتوضع في مكان تكون حرارته دافئة.

بعد ان تتخمر العجينة يتم رش الطحين على سطح مستوي وذلك حتى لا تلتصق به ويتم فردها.

مكونات إعداد البيتزا

علبة واحدة من صلصة البندورة. علبة واحدة من الزيتون الأسود. عدد أربع حبات من البندورة. كوب واحد من جبنة الموذريلا وتفضل أن تكون مبشورة. حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو. حبة واحدة من الفلفل الأصفر الحلو. حبة من الفلفل الأخضر الحلو. علبة من المشروم او الفطر. ملعقة واحدة من الزعتر الناشف. رشة من بودرة الثوم.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع البعض من زيت الزيتون على صينية ويتم جهن الصينية به بشكل جيد.

ثم بعد ذلك يتم العمل على فرد هذه العجينة بشكل جيد وذلك حتى تقوم بتغطية كل مكان في الصينية.

ثم يتم فرد صلصة البندورة على العجينة بشكل جيد وحتى تصل إلى أطرافها.

ثم يتم رش الزعتر البري فوق العجينة بالصلصة ويوضع فوقها شرائح البندورة والفلفل والزيتون والفطر ويتم ترتيبهم بشكل جيد ومتناسق فوق العجينة.

ثم القيام برش المزيد من الزعتر البري فوق هذه العجينة وكذلك رش بودرة الثوم ويتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة وذلك حتى لا تحترق.

يتم ترك العجينة في الفرن حتى تتحمر وتنضج ثم يتم إخراجها وتوضع على جانب حتى تبرد.

بعد التأكد من برودتها يتم وضعها وتقطيعها وتقدم إلى الطعام مع بعض المشروب الساخن.

طريقة عمل البيتزا بالزعتر

مكونات بيتزا بالزعتر

مدة التحضير الخاصة بها دقيقة واحدة. مدة الطهي عشرون دقيقة. تكفي هذه المكونات لعدد ثماني أشخاص. عدد اربعة أكواب من ونصف الكوب من الطحين. كوب واحد من اللبن الزبادي. عدد ثلاثة أرباع كوب من الماء والذي يكون دافئ. نصف كوب من زيت الزيتون. ربع كوب من الزعتر. ملعقة كبيرة من السماق. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة. عدد اثنين ملاعق صغيرة من الملح. ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر الأخضر الذي كون مجفف.

طريقة التحضير

في وعاء كبير يجب أن يتم وضع كل من السكر وكذلك الملح واربعة أكواب من الدقيق وكذلك الخميرة. ثم يتم وضعهم في الخلاط.

ويتم تثبيت المضرب الخاص بالعجين ويتم تشغيل الخلاط على سرعة تكون بطيئة وذلك لمدة البعض من الثواني حتى يتم خلط هذه المكونات.

ثم يتم إضافة كل من الزعتر والزيت والزبادي ويتم عجنهم مع بعضهم البعض بطريقة صحيحة ويوضع في الخلاط وذلك على سرعة متوسطة لمدة حوالي دقيقتين ويضاف عليه الماء ويتم عجنه.

ثم توضع العجينة في طبق مدهون بالزيت وتفرد بأطراف الأصابع وتغطى البيتزا بكيس من النايلون وتترك في مكان دافئ حتى تختمر.

ويضاف عليها بقاي المكونات وتوضع في الفرن على الرف الشبكي وتكون على درجة حرارة 180 درجة ويتم الانتظار حتى تتحمر وتنضج العجينة بشكل سليم.

بعد ان تستوي البيتزا يتم إخراجها من الفرن وتوضع على جانب حتى تبرد ثم البدء في تقطيعها إلى بعض القطع حتى يستطيع الشخص تناولها بسهولة.

شارك الخبر







شارك الخبر