طريقة عمل البيتيفور في المنزل

توجد العديد من المخبوزات الشهية التي يبحثون عنها الكثير والبعض يتحدث عن طريقة عمل البيتيفور في المنزل لأنه يعد من الأكلات الشهية التي يفضلها الجميع.

البيتيفور

البيتيفور هو نوع من الحلوى يتم تقديمه في أغلب الأحيان، وتم اختراعها في فرنسا، لذلك فإن كلمة بيتيفور هي كلمة فرنسية تعني الفرن الصغير، وهذا النوع من الحلوى مناسب للأشخاص من جميع الأعمار، لذيذ ويمكن تحضيره بسهولة لأن يمكن تحضيره في المنزل.

طريقة تحضير البيتيفور بالشوكولاتة

يقدم لكم موقع المواطن طريقة عمل البيتيفور في المنزل

المكونات

2 كوب دقيق. رشة ملح. 1 كوب زبدة مذابة. ½ كوب سكر مطحون. بيضة. 1ملعقة فانيلا سائلة. 3 ملاعق كاكاو خام. ملعقة ماء الزهر. شوكولاتة مذابة، ومكسرات للتزيين.

طريقة تحضير البيتيفور بالشكولاتة

يجب اتباع هذه الخطوات بشكل متجانس لكي تصلي على عجينة متناسقة ومتماسكة.

تحضير الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

إعداد صواني قصيرة الحواف.

وضع الدقيق والملح في وعاء عميق.

وضع الزبدة المذابة والسكر المطحون في إناء الخلاط، ثم نخلطهم بسرعة متوسطة حتى تصبح كريمي القوام.

ضعي البيضة والفانيلا مع باقي الخليط في الخلاط، ثم نخلطهم بسرعة متوسطة حتى تذوب المكونات مع بعضها، ثم ضعي ماء الزهر.

ضعي خليط الدقيق في الخلاط، ثم نخلطهم بسرعة متوسطة حتى تصبح عجينة متماسكة القوام وهاشه.

ضيفي نصف العجين في كيس التزيين مع قمع زخرفي.

قم بضغط الكيس على صينية الخبز، حتى تقوم بتحميل قطعة زخرفية من قطعة البيتيفور، ثم كرر باقي العجينة في الكيس الزخرفي، مع مراعاة أن المسافة بين كل قطعة هي سنتيمتر واحد.

نضيف مسحوق الكاكاو إلى النصف الآخر من العجينة ، ثم نخلط المكونات بشكل متناسق.

ضعي خليط العجين ومسحوق الكاكاو في كيس التزيين، واضغطي على الكيس حتى توضع قطعة من كعكة البيتيفور بالشوكولاتة، ثم كرري العملية.

ضعي الخبز في الفرن لحوالي عشر دقائق حتى يصبح قعر الخبز ذهبيًا.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي حتى يبرد، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة والمكسرات وقدميها مع القهوة أو الشاي.

طريقة عمل البيتيفور المحشي

المكونات

يعتبر البيتيفور المحشي من الحلويات اللذيذة التي تقدم مع الوجبات الخفيفة، لأنها شهية المذاق، لذلك يتم تحضير البيتيفور المحشي من خلال هذه المكونات:

2 كوب ونصف دقيق. 200 جرام من الزبدة. بيضتان. ملعقة كبيرة من النشا. 1 كوب من السكر المطحون. رشة بيكينج باودر. ملعقة كبيرة فانيلا.

طريقة تحضير البيتيفور المحشي

من المعروف سهولة طريقة عمل البيتيفور في المنزل، لذلك يتم تحضير البيتيفور المحشي يلزم وجود كل هذه المكونات الأساسية يتم اتباع هذه الخطوات البسيطة:

اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج باودر جيدًا.

ضعي الزبدة إلى الخليط، وحركي المكونات حتى تختفي الزبدة، ثم أضيفي البيض، واخلطي المكونات بطريقة متناسقة حتى تصبح العجينة سميكة.

نقسم العجينة إلى قسمين.

اعجني العجينة بشكل رقيق إلى كرة، وقومي بتفطيعها إلى دوائر متساوية الحجم، وشكليها بأستخدام قواطع البيتيفور مختلفة الأشكال.

نضع ورق الزبدة على صينية الفرن ونضع البيتيفور المحضر في المنزل.

وضع الصينية في فرن على حرارة 150 درجة مئوية واتركيها لمدة عشر دقائق حتى يتحول لونها إلى البني.

أخرج صينية البيتيفورمن الفرن، واتركيها حتى تبرد قليلًا ثم ثم ضعي عليها القليل من المربى.

طريقة عمل البيتيفور الهاش

المكونات

كيلو دقيق منخول. ½ كيلو زبذة. ¼ كيلو سكر مطحون. 5 بيضات. 5 باكو فانيلا. رشة ملح. ملعقة كبيرة كاكاو. ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. للتزيين (مكسرات، جوز الهند، فورماسيل)

طريقة التحضير

يوجد لعمل البيتيفور في المنزل طرق عديدة وأشكال مختلفة ولكل طريقة مكوناتها الأساسية، لذلك يلزم اتباع هذه الخطوات للحصول على بيتيفور ناعم:

في وعاء للخلط، اخلطي الزبدة والسكر والملح.

نقوم بتحضير إناء عميق، نضع بداخله الزبدة والسكر مع الملح.

ثم ضيفي الفانيلا والبيض إلى هذا الخليط.

ثم قومي بعجن هذا الخليط، مع الاستمرار ستصبح العجينة متجانسة.

قومي بتقسيم العجين إلى أجزاء مختلفة.

ضعي إلى نصف العجينة مسحوق الكاكاو الذي تم اذابتة بالماء.

ضعي إلى النصف الثاني من العجينة القهوة المذابة.

بعد ذلك قومي بصنع أشكال من البيتيفور حسب الرغبة.

بعد ذلك قومي بإدخال البيتيفور إلى الفرن لمدة 15 دقيقة، حتى يتغير لونها وتصبح ذهبية اللون.

بعد خروجها من الفرن اتركها لكي تبرد، بعد ذلك قومي بتزيينها بالمكسرات أو جوز الهند أو الفورماسيل، ضعي منها الكمية حسب الرغبة.

ثم قدميها مع الشاي أو القهوة.

بعض النصائح للحصول على بيتيفور ناعم

يجب استخدام الزبدة الساخنة أو السمن بدلًا من الدافئة.

يفضل استخدام الزبدة لضمان نعومة البيتيفور، لكي تصلي على بيتيفور ناعم وهاش.

من الأفضل استخدام الزبدة المستوردة، حتى تتجنبي الأنواع الأخرى التي تساهم في فشل العجينة.

إذا كانت العجينة طرية للغاية ، أضيفي نصف كوب من الماء حتى تتماسك.

استخدام سكر مطحون لكي يذوب في العجينة بسهولة.

إذا تم فك العجينة في الفرن أثناء الطهي، فهذا يعني أن محتوى السكر أعلى من الدقيق، في هذه الحالة نحتاج إلى زيادة كمية الدقيق للحفاظ على تماسك العجينة.

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