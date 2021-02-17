طريقة عمل الراتاتوي بالصلصة

تعتبر طريقة عمل الراتاتوي بالصلصة من أسهل طرق الراتاتوي، حيث أن الجميع يتحدث عنها لأنها تتميز بالمداق الرائع الذي يحبها الجميع.

ما هي أكله الراتاتوي بالصلصة ؟

تعرف أكلة راتاتوي بأنها الأكلة الذي تحدث عنها فيلم الفأر الطباخ الشهير، وهي من الأطباق ذات الأصل الفرنسي وتعتبر من ألذ الوصفات الفرنسية وهي الطبق الرئيسي في العديد من المطاعم الشهيرة، وسرعان ما انتشر هذا الطعام إلى كثير من الدول العربية، والسبب في ذلك طعمه لذيذ.

طريقة عمل الراتاتوي بالصلصة

مكونات تحضير الراتاتوي بالصلصة

يقدم لكم موقع المواطن طريقة عمل الراتاتوي بالصلصة فإذا كنت تبحث عن طريقة لعمل راتاتوي بالصلصة فعليك اتباع هذه الخطوات:

¼ كيلو كوسة طازجة. ¼ كيلو باذنجان طازج. 200 جرام بطاطس. 280 جرام طماطم. 200 جرام بصل. 4 ملاعق زيت زيتون. ملح وفلفل اسود وزعتر. 180 جرام فلفل رومي أخضر.

مكونات الصلصة

190 جرام صلصة طماطم طازجة. 200 جرام بصل. 250 جرام فلفل رومي. 200 جرام جزر. 60 جرام من الزبدة. 60 جرام من الفلفل الحار. 100 جرام من الكرفس، 2فص ثوم مهروس. ملح وفلفل اسود وبهارات.

طريقة تحضير صلصة الراتاتوي

حتى يتم تحضير صلصة الراتاتوي يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تم شرح مكوناتها فما سبق من خلال ما يلي:

يعتمد نجاح طريقة الراتاتوي بشكل كبير على تحضير الصلصة بالطريقة الصحيحة.

نقطع الفلفل إلى شرائح رفيعة، ونخبزها في الفرن على حرارة 180 درجة، ويستغرق ذلك حوالي 20 دقيقة.

يتم تقشير الطماطم وأزل القشرة الخارجية، يتم ذلك عن طريق عمل علامة X على كل واحدة ووضعها في القليل من الماء المغلي، وهذه الخطوة مهمة لنجاح تحضير راتاتوي الصلصة.

بعد إزالة القشرة، اخلطي الطماطم في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي القليل من الزيت والبصل الصغير والكرفس والجزر والزبدة إلى المقلاة وقومي بتشوحيهم حتى تذبل، وقومي بإضافة عصير الطاطم.

نضيف الفلفل الذي تم وضعك في الفرن، ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات ونضع الصلصة على النار حتى تصبح سميكة ونطفئ النار.

طريقة عمل طبق الراتاتوي بالصلصة

نقطع الخضار إلى شرائح رفيعة، ونضع عليها القليل من زيت الزيتون، ونضعها في صينية مناسبة، ثم وضع الكوسة أولاً، ثم الباذنجان، ثم نضع الصلصة المجهزة.

يغطى الجزء العلوي من الصينية بورق الألمنيوم، ويوضع في فرن ساخن على درجة 160 درجة، وبعد نضج الراتاتوي يرتفع الغطاء حتى يصبح الوجه أحمر، ثم يتم تقديمها.

طريقة اخرى لتحضير صلصة الراتاتوي بالخطوات

بنفس المكونات الصلصة التي تم شرحها فما سبق:

نحضر وعاء ونضعه على النار، ونضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت ثم نضع البصل والثوم المفروم، ونقلبه حتى يتغير لونه.

بعد ذلك نضع كوبين من صلصة الطماطم، ورشة ملح ورشة من الفلفل الأسود على النار حتى تتكاثف الصلصة وتصبح سميكة.

بعد أن أصبحت الطماطم سميكة، نرفعها من على النار.

طريقة تحضير الراتاتوي بالخطوات

بنفس المكونات التي تم ذكرها فيما سبق:

نقشر الباذنجان أولاً ونقطعه إلى دوائر ونضيف القليل من الملح ثم ننتظر حتى يزيل الماء الزائد ، لكي تمتص شرائح الباذنجان الكثير من الزيت.

نضع وعاء عميق على النار ونضع فيه بعض الزيت ونتركه يسخن ثم نقطع الباذنجان إلى شرائح رفيعة ونضعه حتى يتحول إلى اللون الأحمر والذهبي.

نزيل شرائح الباذنجان من الزيت وضعيها على مناديل ورقية حتى يتدفق الزيت الزائد فيها.

نحضر صينية، ثم نكدس شرائح الكوسا، ثم شرائح الجزر، ثم شرائح الباذنجان، ثم نضع صلصة الطماطم المحضرة على مزيج الخضار ونضيف القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود.

نلف الصينية بورق الألمنيوم ونضعها في فرن ساخن 180 درجة حتى تنضج بالكامل.

بعد تسوية صينية الخضار وطهيها، أخرج الورق عنها وضعها أسفل الشواية حتى يتحول السطح إلى اللون الأحمر.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد، ثم ضعيها على طبق العشاء وقدميها مع طبق أرز أبيض أو أي نوع من الخبز وطبق سلطة خضراء.

طريقة أخرى لتحضير راتاتوي بالصلصة

توجد طرق مختلفة لتحضير طريقة عمل الراتاتوي بالصلصة، حيث أن في النهاية يتم الحصول على الراتاتوي بالصلصة بمذاقه جيد.

المكونات

كيلو باذنجان رومي. كيلو كوسة طازجة. كيلو جزر طازج. 2كوب صلصة كثيفة. حبة متوسطة من الثوم والبصل. فص ثوم مهروس. 2ملاعق زيت. ملعقة سكر. ملح وفلفل اسود.

طريقة تحضير الراتاتوي بالصلصة

في مقلاة بحجم مناسب، نضع الزيت ونضيف البصل المفروم والثوم، ثم نستمر في التقليب حتى تذبل، ثم نضع الملح والفلفل الأسود عليها.

نضيف كوبين من عصير الطماطم ونقلب ونشعل النار حتى تحصل على قوام الصلصة المذابة، ثم نرفعها عن النار ونتركها جانباً حتى تبرد.

عندما تضيفي الطماطم ، قشري الخضار وقطعيها إلى حلقات متساوية الحجم، ثم ضعيها في صينية بعد دهن الخضار بكمية قليلة من الزيت.

ضعي الخضار في الفرن حتى تنضج، ثم استخدمي مناديل المطبخ الورقية لإزالة الزيت الزائد.

يتم تكديس الخضار في الزجاج المقاوم للحرارة بالحجم والشكل المناسبين، ويجب وضع الخضار بالتبادل، ويجب تكرار الخطوات المذكورة أعلاه حتى يتم إدخال الخضار بالكامل.

الآن نضع الصلصة المعدة مسبقًا على الخضار، ونغطيها بزجاج مقاوم للحرارة، ويدخلون إلى الفرن عند درجة حرارة 180 .

بعد أن تنضج نتركها أن تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق وتقدمها.

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