طريقة عمل الريش البتلو بالفرن

تعتبر طريقة عمل الريش البتلو بالفرن من الطرق السهلة والمضمونة والتي يبحث عنها الكثيرين لعمل الريش البتلو، حيث يكون اللحم طري وذي مذاق مستصاغ لدى الجميع، وجميع مكونات هذة الطبخة متواجدة في جميع البيوت والأماكن.

طريقة عمل الريش البتلو بالفرن

المكونات المطلوبة

حتي يتسني لنا عمل ريش بتلو فالفرن ناجحة يجب توافر عدة مكونات لهذة الأكلة, طريقة عمل الريش البتلو بالفرن تحتاج إلي:

نحتاج الي عدد قطع من الريش البتلو حسب الرغبة لكن هذة الوصفة لعدد 8 قطع. التتبيلة: نحتاج بصلة، حبتان طماطم مفرومين، ملح وفلفل، قرفة، زيت زيتون او زيت طعام أو زبدة، صويا صوص، فصان ثوم. عند تسوية الريش نحتاج: بصلتان شرائح، حبتان طماطم شرائح، قرفة، ملح وفلفل، ملعقين من الزبدة، ورق فويل، فحمة.

طريقة تحضير الريش البتلو بالفرن

بعد ذكر المكونات نأتي الي الخطوة الأهم ألا وهي طريقة عمل الريش البتلو بالفرن، حتي ينتج لنا طعم رائع ووصفة ناجحة، يجب في المقدمة اتباع الخطوات بدقة، وموقع المواطن يذكر الخطوات بدقة كالاتي:

نقوم ببشر البطل بطريقة بشكل ناعم ومن ثم نقوم بعصر البصل حتي يتم تصفية كل الماء الموجود بة ويتبقي التفل فقط، نقوم بوضع التفل في طبق جانبي.

نقوم بفرم الطماطم بطريقة ناعمة جدًا، ومن ثم في بولة نظيفة نقوم بوضع الطماطم المفرومة مع تفل البصل والثوم المفروم ونخلطهم جيدًا.

نقوم بوضع التوابل (الملح، الفلفل الأسود، القرفة) ونخلطهم جيدًا، ومن ثم نضع عليهم الزيت والصويا صوص وماء البصل المعصور سابقًا ونخلط جيدًا.

في بولة نظيفة نقوم بوضع الريش بعد غلسلها بالماء والملح الخفيف سابقًا.

نقوم بوضع التتبيلة علي الريش مع الخلط والتاكد من تجانس كل المكونات مع بعضها وتغليف التتبيلة للريش كامة، ومن ثم نغلف الطبق بورق نايلون ونضعة لمدة ليلة كامة في الثلاجة.

في مقلاة مسخنة من قبل, نقوم بوضع ملعقة من الزبدة وملعقة من زيت الزيتون، ونقوم بوضع الريش في المقلاة لمدة خمس دقائق لكل قطعة علي كل وجة حتي يتغير لونها.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الصينية التي سوف توضع بداخل الفرن، وفيها نقوم بوضع البصل المقطع لشرائح والطماطم المقطعة لشرائح مع التوابل (الملحوالفلفل والقرفة ورشة من جوزة الطيب) والقليل من الصويا صوف ونخلط كل هذا ومن ثم نقوم بوضع الريش وأدخالها الي الفرن لمدة 30 دقيقة من الممكن أختلاف المدة علي اختلاف نوع الفرن المستخدم.

عندما توشك الريش علي النضوج نقوم بأشعال النار علي الفحمة، ومن ثم في صينية الريش نقوم بتشكيل ورق الفويل علي هيئة فنجان, ونضع بة الفحمة بعد أضافة نقطة من الزيت عليها وتغطية كل هذا بورق الفويل حتي تكتشب الريش رائحة الشوى.

طريقة عمل الريش البتلو المشوية

المكونات

هناك وصفات كثيرة خلاف طريقة عمل الريش البتلو بالفرن مثل شوي الريش البتلو علي الشبكة، وهة الطريقة هي بديل للكثير من الناس الغير متوفر لديهم فرن أو اي مكون من مكونات طريقة عمل الريش البتلو بالفرن مكونات هذة الوصفة كالتالي:

عدد الريش البتلو حسب الحاجة وهذة الوصفة تنطبق علي عدد 10 قطع. نصف كوب من الزيت. ثلاث فصوص من الثوم وفص من الثوم المفروم. نصف كوب عصير ليمون. معلقتين شاى ببريكا. معلقتين شاى قرفة. نصف ملعقة شاى شطة وملعقتين حبهان مطحون. ملعقة شاى زنجبيل وملعقتين كبار كزبرة ناعمة. نصف ملعقة شاى فلفل أسود وملعقتين كبار كمون.

طريقة تحضير الريش البتلو المشوية

هذة الوصفة سهلة جدًا وبسيطة، تختلف طريقة تحضير هذة الوصفة كلياً عن طريقة تحضير الريش البتلو بالفرن فمن الممكن تحضيرها بعدة طرق كالتالي:

نقوم بوضع كل قطعة من قطع الريش علي حدا بين ورقتي من الزبدة، ومن ثم بالمطرقة نطرق علي الريش حتي تصبح رفيعة قليلاً.

نقوم بخلط في طبق كبير الزيت وعصير الليمون و الخل وثلاث فصوص الثوم مع التقليب لمزجهم جيدًا.

نقوم بوضع الريش في هذة الخلطة لمدة ثلاثون دقيقة مع تقليب الريش علي كل جانب من وقت للأخر.

نقوم بتسخين الشواية سواء شواية الفرن او الشواية الكهربائية ومن الممكن أستخدام مقلاة الشوي.

نقوم في طبق نظيف وعميق قليلا بخلط المكونات الأتية البابريكا، الشطة، القرفة، الكمون، الكزبرة، الحبهان، القرنفل، الزنجبيل، الفلفل والثوم. ويتم خلط جميع هذة المكونات والتوابل مع بعضهم حتي يتجانسو كلياً.

نقوم بسكب الخليط علي الريش حتي تمام تغطية الخلطة لها من أعلي وأسفل وجميع الجوانب.

في اخر مرحلة نضع الريش علي الشبك ومن ثم نتركها لمدة 10 دقائق حتي تنضج مع أستمرار التقليب علي كل جانب.

طريقة عمل طاجن الريش البتلو بالبطاطس والبصل

المكونات

يمكن التنوع في طرق عمل الريش البتلو، ومن الممكن أضافة الخضروات معها أيضا مثل البطاطس والبصل والمكونات لتحضير تلك الوصفة الوصفة كالتالي:

الريش البتلو علي حسب الرغبة. ثلاث حبات من البطاطس مع الثوم المهروس. ثلاث بصلات مقطعين شرائح و زيت للتحمير. مكعب مرقة و معلقة من السمن والزيت. القليل من الملح. التوابل السبعة. شطة، بصل. ثوم بودرة. بابريكا. كوب من الماء.

طريقة التحضير

تقشر البطاطس وتقطع علي شكل شرائح متوسطة الحجم وتقلي في الزيت وتترك.

يتم تقطيع ثلاث حبات من البصل وينثر الدقيق عليهم ومن ثم يحمروا.

نقوم بتتبيل الريش ومن ثم تحميرها في الزيت والسمن ونضع كوب الماء حتي تنضج.

نقوم بأحضار الطاجن ونضع بة البطاطس ومن ثم الريش وبعدها البصل ونضع ماء ويدخل الي الفرن حتي يتم سواة.

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