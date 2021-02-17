طريقة عمل الزبادي في البيت

الزبادي من الأطعمة الضرورية للصحة، حيث إنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض وطريقة عمل الزبادي في البيت بسيطه جدًا.

طريقة عمل الزبادي في البيت

مكونات الزبادي

يقدم لكم موقع المواطن طريقة عمل الزبادي في البيت

2 لتر من الحليب. 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي

نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان.

يرفع من على النار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئا.

يضاف إليه الزبادي مع التقليب السريع.

يصب في أوانٍ صغيرة الحجم معدة للزبادى، وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل.

أو يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط.

ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة 7 ساعات، ثم يتم تناوله، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الزبادي اللايت في البيت

مكونات الزبادي

2 لتر من الحليب الخالي الدسم.

2 كوب من الزبادي

طريقة التحضير

يغلى الحليب ويترك حتى يبرد تماما.

يوضع في الثلاجة لمدة يوم كامل.

تزال القشدة التي تتكون على الوجه.

يوضع الحليب على النار مرة أخرى حتى يصبح دافئاً قليلاً.

يرفع من على النار ويضاف إليه الزبادي ويقلب جيداً.

يصب في أكواب الزبادي، وترص في صينية وتغطى.

يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط .

يطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة ليلة كاملة ثم يتم تناوله وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الزبادي في البيت بدون فرن

المكونات المطلوبة

2 لتر من الحليب. 2 كوب من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي

يخلط 3 ملاعق من الحليب مع الزبادي مع التقليب المستمر حتى يذوب تماماً الزبادي في الحليب.

يضاف الحليب المخفوق مع الزبادي إلى بقية الحليب الدافئ مع التقليب المستمر.

نحضر صينية مرصوص بها أكواب ويتم ملؤها بالخليط.

يتم تسخين 2 كوب من الماء ويوضع فى الصينية أسفل الأكواب حتى نصل إلى نصفها فقط.

يتم تغطية الصينية ويوضع عليها منشفة حولها.

يترك الزبادي في مكان دافئ لمدة حوالى 7 ساعات، ويتم وضعه في الثلاجة لحين استخدامه.

طريقة عمل الزبادي في البيت بالفوكه

مكونات الزبادي

كوب من الزبادي السابق تحضيره. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 2 ثمرة من المانجو المقطع إلى مكعبات. ثمرة من الموز المقطع إلى شرائح. ملعقة كبيرة من الصنوبر أو المكسرات أوراق نعناع طازجة. فواكه أخرى حسب الرغبة. عسل نحل.

طريقة تحضير الزبادي

توضع جميع الفواكه السابقة في طبق كبير الحجم.

يضاف إليها الزبادي وعسل النحل.

تقلب المكونات جيداً حتى تمتزج جميع الفواكه بالزبادي.

توضع في كاسات للتقديم، وتزين بالصنوبر المحمص والنعناع أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل الزبادي في البيت بالحليب المجفف

مكونات الزبادي

كوب ونصف حليب مجفف. 4 أكواب ماء فاتر. 3 ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز.

طريقة تحضير الزبادي

يتم إذابة الحليب في الماء مع التقليب، ويرفع على النار الهادئة مع التقليب المستمر حتى الغليان.

يرفع من على النار حتى يصبح دافئاً قليلا وب استطاعتك القدرة على لمسه بإصبعك.

يضاف إليه الزبادي مع التقليب المستمر حتى يذوب تماماً في الحليب.

يصب في أوعية صغيرة وترص في صينية وتغطى بمنشفة نظيفة.

يترك في مكان دافئ حتى يتكون الزبادي وبالهناء والشفاء.

فوائد الزبادى للرجيم

تحسين صحة الأسنان، فهو غني بالكالسيوم والبروتين.

تقليل الشهية والجوع، فنظرٍ لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين، يمكن أن يساعد ذلك في الشعور بالشبع، مما قد يؤدى لفقدان الوزن.

تحسين عملية الأيض، حيث اقترحت الدراسات أن تناول منتجات الألبان الغنية بالبروتين يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في اليوم.

تحسين صحة الأمعاء، حيث يحتوي الزبادى على البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تساعد على الحفاظ على توازن الأمعاء.

قد تساعد منتجات الألبان، مثل الزبادى، على تحسين الصحة النفسية نتيجة وجود البروبيوتيك، وهذا غالباً نتيجة العلاقة بين الدماغ والأمعاء.

وفقاً للدراسات والأبحاث الطبية يساعد الزبادى على بناء كتلة العضلات.

خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة ب مرض السكر.

فوائد الزبادى

يساعد على مكافحة حب الشباب والطفح الجلدي.

يمتلك خصائص قابضة للمسام وتساعد على شد الانسجة.

كما ويعد الزنك ضروري لتكاثر الخلايا ونموها، ويساهم في تنظيم افرازات الغدد الدهنية.

لأنه يعمل كمقشر طبيعي للبشرة.

مرطب للجلد الجاف.

يساعد على مكافحة التجاعيد.

يحوي الزبادي على مجموعة من فيتامينات B المهمة جداً للبشرة، والتى.

والتي قد يساهم نقصها في الاصابة بمشاكل جلدية وجمالية.

تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على نضارة البشرة وتوهجها.

تعتبر ضرورية لنمو الخلايا وتجددها.

تحمي الخلايا من الجذور الحرة.

الكالسيوم الذي يعتبر الزبادي مصدرًا له يعتبر مكون لخلايا طبقة البشرة ويساعد على شفاء الجروح، ويسهل عملية تجدد البشرة.

وصفات للبشره باستخدام الزبادي

ل مكافحة حب الشباب وعلاج البشرة الدهنية، اخلطي اللبن مع العسل وطبقيه على بشرتك وانتظري مدة ربع ساعة ومن ثم اغسلي وجهك بالماء.

لتفتيح البشرة والتخلص من البقع، استخدمي قناع مغذي مكون من ملعقة كبيرة من الزبادي وبضع قطرات من عصير الليمون وطبقيه على بشرتك لمدة ربع ساعة يومياً.

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