طريقة عمل العيش الشامي

ل الخبز الشامي لون أبيض فريد وهو من الخبز المفضل لدينا في الوطن العربي. أما بالنسبة ل طريقة عمل العيش الشامي في المنزل، فهي بسيطة جدًا، ويمكنك القيام بها بسهولة.

طريقه عمل العيش الشامي

المكونات

يقدم لكم موقع المواطن طريقه عمل العيش الشامي، حتى نقوم بتحضير العيش الشامي لابد أن نقوم بتحضير مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة دون أي مكون صعب أو غالي، لذلك ف سنحتاج لهذه المكونات.

كيلو دقيق أو يُمكنكِ زيادة الكمية حسب الرغبة. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر. رشة ملح. ملعقة صغيره جدا بيكنج بودر. ماء للعجن.

طريقة تحضير العيش

أولا قومي بوضع الدقيق في العجان الكهربائي أو في بولة كبيرة للعجن يدويا أو العجن بالمضرب الكهربائي.

اضيفي الخميرة الفورية والسكر، ويُمكنكِ تذوبيهما مع السكر والماء قبل وضعها على الدقيق.

اضيفي رشة الملح والبيكنج بودر وقلّبي كل المكونات الجافة بيديكِ.

اضيفي الماء وابدأي في العجن حتى يتماسك قوام العجين ويُصبح كتلة واحدة.

بعد ذلك ارفعي العجينة من البولة وضعيها على سطح عليه رشة من الدقيق وابدأي في عجنها بيديكِ لمدة 10 دقائق، حتى تتماسك ويُصبح قوامها مطاط.

ضعي نقطة من الزيت في بولة العجن وضعي العجينة واجعليها تشرب الزيت وغطيها واتركيها تتخمر.

بعد أن تتخمر العجينة ابدأي في تقطيعها لكرات ووزعي الكرات على صينية مبطنة بالدقيق وغطيها بقماش واتركيها ترتاح قليلا.

بعد ذلك ابدأى فى فرد الكرات بالنشابة لتُصبح مثل شكل رغيف العيش.

ضعي كل رغيف على ورقة زبدة أو منديل ورقي ورصيهم في الصينية واتركيهم لمدة نصف ساعة.

سخني الفرن واحضري صينية واقلبيها على وجهها وادخليها الفرن، وابدأي بوضع كل رغيف على الصينية ليتم خبزه.

عندما يكبر الرغيف وينضج اخرجيه من الفرن حتى تنتهي من كل الكمية.

اتركي العيش يرتاح بعد خروجه من الفرن ويهدأ ثُم غطيه واحفظيه في مكان لتتناوليه وقتما شئتِ.

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم

المكونات

دقيق ل الخبز. سمسم. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة لبن بودرة. رشة ملح. ملعقة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ربع كوب زيت . مُحسن الخبز ويُمكن تحضيره في المنزل من خلال مزج 1/2 ملعقة بيكنج بودر، و1/2 ملعقة دقيق، و1/2 ملعقة سكر وأخيرا ملعقتين خل.

طريقة التحضير

اضيفي البيكنج بودر والزيت والملح واللبن البودرة على الدقيق.

قومي بإذابة الخميرة مع السكر وماء ثُم اضيفهم على الخليط السابق.

ابدأي بعجن العجين يدويا أو بالعجان لمدة 10 دقائق أو أكثر.

جهزي مُحسن الخبز واضيفيه على العجين أثناء العجن.

بعدها اتركي العجين يرتاح ويتخمر في مكان دافىء.

ابدأي بتشكيل العجن على كرات صغيرة ثُم افرديها بالنشابة لتكون مثل أرغفة الخبز.

رشي حبات السمسم على كل رغيف واخبزيه في الفرن أو في الطاسة على البوتجاز.

سر نجاح العيش الشامي

يعد العجن المستمر للعجين أحد الأسرار للحفاظ على قوام الخبز دون كسر الخبز، لذا يرجى الاستمرار في العجن لمدة 10 دقائق أو أكثر.

تأكد من التهوية بعد الخبز للاسترخاء ولا تعجن الخبز.

لا تخبزه بكميات كبيرة، لأنه لا ينصح بإبقاء هذا النوع من الخبز في الثلاجة بشكل متكرر، والأفضل تناوله طازجاً.

فوائد العيش الشامي

مصادر غنية بالكربوهيدرات تعتبر الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الخبز ، والتي يمكن أن توفر الطاقة للجسم.

وتبلغ الكميّة الموصى بها من الحبوب ما يُقارب 186 غراماً يومياً من النظام الغذائيّ المكوّن من 2000 سعرةً حراريةً.

وهو محتوى منخفض من الدهون يحتوي الخبز الأبيض على نسبة دهون أعلى قليلاً.

لأن رغيف من الخبز المتوسط ​​المدعم بوزن 60 جرامًا يحتوي على 0.72 جرام من الدهون.

دقيق القمح المصنوع منه يحتوى على عدة عناصر غذائية اهمها البروتين.

يحتوى على عناصر عديدة مفيدة لتكوين أجسام الأطفال.

-مصدر جيد للطاقة حيث يحتوى على كمية وفيرة من النشويات ويمدنا بـ 245 سعر حراري.

يحتوى على الردة المفيدة للمعدة والألياف الغذائية خاصة فى الردة 2.5 جرام.

يريح القولون ويساعد على الهضم لاحتوائه على عناصر مساعدة على الهضم.

القمح مصدر جيد للثيامين وهو موجود فى جنين القمح والردة يحتاجه الإنسان لإنتاج الطاقة والحفاظ على الشهية الجيدة.

هل يمكن تناول العيش الشامي اثناء الدايت؟

الخبز الشامي هو نوع من الخبز الأبيض يحتوي على الكثير من السكر وكمية قليلة من الكربوهيدرات.

فيزيد من الوزن ولكن البدناء يشعرون بعدم الرضا، وعلى العكس من ذلك لأنه لا يستطيع تحقيق الشبع ف البدن يطلب المزيد منه.

فالجواب على السؤال هل يمكن أكل الخبز الشامي أثناء الدايت؟ لسوء الحظ، هذا أمر سلبي مطلق.

لأنه يتعارض مع طريقة إنقاص الوزن القائمة على تقليل الدهون والسكر الغير المهم للجسم.

والسبب ان المكون الاساسي للخبز الأبيض هو الدقيق المكرر وغنى بالسكر.

لذا فهو يمتص بسرعة كبيرة في الجسم ولا يحتوي على كربوهيدرات تشعرك بالشبع.

لذلك ينصح بتناول الخبز البني أو المصنوع من الحبة الكاملة، فخطر العيش الأبيض أكبر من السمنة، وقد يسبب أيضًا أمراض القلب.

ويمكن أن يزيد من أعراض الاكتئاب ، ف له تأثير سلبي على الحالة المزاجية، فقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك صلة بين تناول الكربوهيدرات المكررة والاكتئاب.

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