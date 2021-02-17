طريقة عمل الغريبة الهشة

تعتبر طريقة عمل الغريبة الهشة من الحلويات التي تبحث عنها معظم السيدات، حيث أنها لذيذة المذاق ويحبونها جميع الأعمار.

الغريبة

الغريبة السهلة وسريعة، مع اقتراب موسم الأعياد فنحن جميعًا نستعد وخاصة الأطفال، لتحضير وليمة حلوة تقليدية تختلف من بلد إلى آخر في طريقة تحضيرها.

طريقة عمل الغريبة الهشة السريعة

يقدم لكم موقع المواطن طريقة عمل الغريبة الهشة

المكونات

كوبان من الدقيق. كوب سكر مطحون. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 20 قطعة لوز مقشرة ومقطعة إلى أنصاف.

طريقة تحضير الغربية الهشة السهلة

ضعي الزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي واتركيها على سرعة متوسطة لمدة 3-4 دقائق حتى يصبح الخليط ناعمًا.

ضعي السكر واستمري في الخلط لمدة 3 دقائق حتى يذوب السكر نهائياً.

خففي السرعة، ضيفي الفانيليا السائلة أولاً ثم ضيفي الدقيق، واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة متجانسة.

أخرجي العجينة من الوعاء وضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك قليلاً.

نخرج العجينة ونقسمها إلى أربعة أجزاء، ثم نلف كل قطعة على هيئة أنبوب ونقطعها إلى قطع صغيرة.

ضعي قطع الغريبة في صينية الفرن، ثم اضغطي على نصف اللوز والنصف الآخر من القرنفل، ثم اتركها 4 دقائق.

في نفس الوقت، نقوم بتسخين الفرن إلى 190 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجي كعكة الغريبة من الفرن واتركيها تبرد لمدة 30 دقيقة ثم ابدأي بتناولها.

طريقة عمل الغريبة الهشة بالنشا

سوف نتعرف على مكونات الغريبة الهشة بالنشا، التي تعتبر من أنجح الوصفات على الإطلاق.

المكونات

2 كوب من النشا. ملعقة صغيرة بيكينج باودر. كوب سكر مطحون. 3 بيضات. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. كوب وربع من الزبدة بحرارة المطبخ. كوب وربع من الدقيق الذي يستخدم في الكثير من الأشياء. شوكولاتة مذابة للتزيين.

طريقة تحضير الغربية الهشة بالنشا

للحصول على الغريبة الهشة بالنشا يجب اتباع هذه الخطوات:

أولاً يجب فتح الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم تحضير صينية ذات جدار قصير.

ثم نبدأ بتحضير الغريبة عن طريق نخل الدقيق والنشا والبيكنج باودر، ثم نخلط جميع المكونات ونتركها لحين الحاجة إليهم.

في وعاء آخر، ضعي السكر وبياض البيض واخفقيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يختفي مكون البيض.

ثم تضاف الزبدة مع الفانيليا، مع الخفق حتى يتم الحصول على كتلة متجانسة وهاشة.

نضيف مكونات الدقيق والنشا لخليط السكر والبيض والزبدة، ثم نخلطهم معا برفق شديد حتى لا نفقد الهواء الناتج عن التحريك.

بعد تجانس جميع المكونات، نقطع العجينة إلىبعد إخراج كعكة الغريبة من الفرن، اتركها جانبًا لتبرد تمامًا. كرات صغيرة.

ضع كرات الغريبة في صينية الخبز واحتفظ بمسافة مناسبة بين الكرات لكي لا تلتمس ببعضها.

نقوم بعمل القليل من الضغط في منتصف كرة الغريبة، ثم ضع كعكة الغريبة في فرن مسخن في بداية تكوين العجينة، لمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

يتم تجهيز الشوكولاتة المذابة، ونضع منها على الغريبة الهشة للتزيين، وتوضع في طبق وتقدم مع القهوة أو الشاي.

طريقة عمل الغريبة الهشة المحشية

من أسهل طرق تحضير كعكة الغريبة، هي طريقة صنع كعكة الغريبة المحشية، لأن طعمها الرائع يجعلها مميزة عن باقي الحلويات.

المكونات

6 كوب ونصف من الدقيق. رشة ملح. 2 كوب ونصف من السمن. 2 كوب من السكر المطحون. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. ½ كوب من الفستق المطحون للحشوة. 3 ملاعق سكر للحشوة. ملعقة ماء الزهر للحشوة. كوب إلا ربع من جوز الهند المطحون للحشوة. بيضة للحشوة.

طريقة تحضير الغربية الهاشة المحشية

لكي يحصل على غريبة هاشة يجب اتباع هذه الخطوات:

أولاً يجب تسخين الفرن مسبقًا لدرجة حرارة 160 درجة، ثم إحضار صواني الخبز ذات الحافة القصيرة، ثم وضع قطعة مناسبة من ورق الزبدة فيها.

ثم أحضر وعاءًا مناسبًا ونخل فيه الدقيق والملح، ثم وضع نصف كوب الدقيق واتركه لحين الحاجة إليه.

في وعاء آخر نضع السمن مع السكر ونخلطه بخلاط كهربائي على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق على الأقل حتى يصبح قوامه كريمي هاش.

ثم ضيفي الفانيليا إلى الخليط، ثم ضيفي إلى الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات معًا بسرعة متوسطة حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وإذا أصبحت العجينة طرية ضيفي نصف كوب من الدقيق المتبقي.

غطي العجينة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى ترتخي العجينة.

يتم إخراج العجين من الثلاجة، ثم يتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة ثم تحويلها إلى أقراص صغيرة.

ضعي كرة صغيرة من حشوة جوز الهند أو الفستق، ثم احكمي كرة العجين على الحشوة، ثم اعيدي تشكيلها لتصبح كرة ناعمة.

ضعي كرات غريبة في صينية الخبز مع ترك مسافة مناسبة بين كل كرة، ثم ضعي الفستق أو القليل من جوز الهند في المنتصف حسب الحشوة.

يجب وضع الصواني في الفرن لمدة لا تزيد عن عشر دقائق حتى تصبح ذهبية اللون، أخرجيها من الفرن وضعيها جانبًا حتى تبرد، ثم ضعيها في علب مغلقة التحكم حتى يتم تقديمها.

بعض النصائح للحصول على الغريبة الهشة

يجب استخدام نوع سمن مستورد.

يجب إشعال الفرن قبل وضع الغريبة.

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