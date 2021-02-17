طريقة عمل حمص الشام البيتي

حمص الشام واحد من أهم المشروبات التي يتم تناولها في فصل الشتاء ويريد البعض مع معرفة طريقة عمل حمص الشام البيتي وذلك لتعزيز الجسم بالطاقة والحرارة التي يحتاجها في ذلك الفصل.

طريقة عمل حمص الشام البيتي

عندما تبحث عن طريقة عمل حمص الشام البيتي عليك أن تعلم أنه هو واحد من أفضل المشروبات الساخنة التي يمكنك أن تقوم بتناولها في فصل الشتاء وذلك لأنه يتميز بسهولته ومكوناته البسيطة للغاية والتي توجد في كل بيت الأمر الذي لن يكلفك الكثير من الأموال، لذا دعونا يوم عن طريق موقع المواطن تعرف على طريقة عمل حمص الشام البيتي وما هي الخطوات التي يجب عليك اتباعها.

حمص الشام

عند البحث عن طريقة عمل حمص الشام البيتي نجد أن هناك مجموعة كبيرة من الطرق التي يمكنك عملها بها ولكن عليك أن تعلم أن حمص الشام من النباتات التي يوجد بها الكثير من الألوان والأنواع المختلفة للغاية ويوجد حمص أخضر وحمص أحمر وحمص أسود.

يعتبر حمص الشام واحد من أكثر أنواع الحمص استخدامًا في الشرق الأوسط وذلك لأنه يتم زراعته هناك خاصة في دول البحر الأبيض المتوسط وأصبح الآن منتشرًا في جميع أنحاء العالم وقد أكتسب شهرة كبيرة بسبب مذاقه اللذيذ للغاية ويعتبر واحد من أنواع البقوليات التي يتم زرعها بجوار الفول والعدس والبازلاء.

ما هو طريقة عمل حمص الشام البيتي

المكونات

ربع كيلو من الحمص الشام المنقوع. ماء لسلق الحمص. بصلة واحدة. ثوم مفروم. بهارات مشكلة. ملعقة ملح. ملعقة فلفل أسود. ملعقة كمون. ملعقة شطة. طمطماية واحدة مقطعة أو مفرومة في الخلاط. ليمونة واحدة يتم تقطيعها شرائح للتقديم.

طريقة التحضير

علينا أن نقوم بنقع حمص الشام فترة من الوقت قبل أن يتم طهيها ويتخلص من الشوائب التي تكون عالقة به.

نقوم بعدها يوضع الحمص داخل إناء يكون كافي لكمية الحمص الموجودة لدينا.

ثم نقوم بإضافة كمية كافية من الماء فوق الحمص حتى يغمرهم.

بعدها نقوم بوضع الحمص على نار متوسطة ويتم تركه حتى يتم الغليان مرتين على الأقل.

عند اقتراب نضج الحمص نقوم بوضع الطماطم بعد أن يتم فرمها.

هنا يمكن أن نقوم بوضع الثوم المفروم والبصل ويتم تركهم ليغلي حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

نقوم أخيرًا بوضع البهارات مثل الفلفل الأسود والملح والكمون وغيرها.

بعدها نقوم برفع القدر من على النار ونقوم بإضافة عصير الليمون.

يتم وضع الشطة حتى يكون لها مذاق مميز وهي خطوة اختيارية.

طريقة عمل حمص الشام بالطريقة المصرية

المكونات

ربع كيلو من حمص الشام. 2 فص ثوم مهروس. كوب واحد من عصير الليمون أو على حسب الرغبة. ربع كوب من صلصة الطماطم. شطة حمراء على حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من بودرة الكمون.

طريقة التحضير

يتم نقع كمية كافية من الحمص فى ماء عادى لمدة ست ساعات على الأقل.

بعدها يكون حجم الحمص قد تضاعف.

هنا نقوم بوضع الحمص في إناء مناسب بعد تصفيته من الماء الذي كان موجود بها

نقوم بوضعه فى إناء آخر به كمية كافية من الماء.

يتم وضعها على النار وبعد مرور ربع ساعة على الأقل نقوم باختبار نضج الحمص.

عند التأكد من إتمام النضج نقوم بإضافة الطماطم وكل المكونات الموجودة لدينا.

يتم ترك المكونات على النار حتى تتجانس وبعدها يتم تقديمه ساخنا في أكواب.

طريقة عمل حمص الشام البيتى نجلاء الشرشابي

المكونات

ربع كيلو حمص الشام. كمية من الخل الأبيض. طماطماية مقطعة مكعبات. كمون مطحون. ملح وشطة. بصلة صغيرة مفرومة. فصوص من الثوم المفروم. ماء مغلي. ليمون مقطعة شرائح.

طريقة التحضير

نقوم بنقع الحمص لمدة خمس ساعات على الأقل حتى لا يأخذ وقت طويل أثناء الطهي.

بعدها نقوم بأخذ الحمص ونقوم بوضعها في إناء عميق ونضع بداخل الإناء كمية كافية من الماء.

نتركه حتى يتم سلقه لمدة عشر دقائق على الأقل.

بعدها نقوم بإضافة الثوم والبصل بعد أن يتم فرمهم.

يتم تركهم على النار لمدة دقيقة.

هنا يتم وضع الطماطم وبعد ذلك نضع كل البهارات التي توجد لدينا من الملح والكمون والشطة وغيرها ويتم تقديمه ساخن.

طريقة عمل حمص الشام بالطريقة الشامية

المكونات

ست ملاعق حمص الشام المسلوق ملعقة كبيرة من الخل. 6 فصوص من الثوم المطحون. أربع ملاعق من عصير الطماطم. ربع كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من الكمون المطحون. ثلاث ملاعق من البنجر المبشور. ثلاث أكواب من الماء. شطة حارة. ليمون على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم وضع كمية كافية من الماء على النار حتى تغلي ونضع بداخلها حمص الشام.

هنا نقوم بإضافة الثوم المطحون إلى الماء.

بعد أن يتم الغليان نقوم بوضع كل المكونات التي توجد لدينا.

نقوم بتقليل النار ويتم ترك كل المكونات على النار حتى يتم غليها وتنضج بشكل كامل.

بعد أن يمر خمس دقائق على الأقل يتم اغلاق النار.

نقوم بتحضير أكواب التقديم ويتم توزيع الحمص في الأكواب بمقدار مناسب.

بعدها نقوم بوضع الليمون والفلفل الحار على حسب الرغبة.

مميزات حمص الشام

يعمل حمص الشام على توفير الطاقة اللازمة التي يحتاجها الجسم.

واحد من المشروبات الرائعة للغاية للحد من نزلات الانفلونزا الحادة.

يساعد في تقليل الوزن بشكل كبير وذلك لأنه لا يحتوى على سعرات حرارية.

يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

يعمل على علاج التهابات الحلق.

يساعد في التخلص من آلام الرأس والصدر.

يحتوي على كمية مناسبة من البروتينات التي يحتاجها الجسم.

يتم التقديم حمص الشام للاطفال وذلك لأنه طارد لكل أنواع الديدان في الجسم وفي المعدة بشكل خاص.

يعمل على تنظيف وتطهير الرحم من أي ترسبات توجد بها.

يساعد في التقليل من ألم الصدر والظهر وآلام المعدة بشكل عام.

يحتوي على نسبة مناسبة من البروتينات التي يحتاجها الجسم.

شارك الخبر







شارك الخبر