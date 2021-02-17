طريقة عمل شكلمة بجوز الهند

زاد البحث عن طريقة عمل شكلمة بجوز الهند، حيث أنها طبق من أطباق الحلويات الشهية وهي عبارة عن كرات جوز الهند التي يحبها الأطفال، يمكن تحضيرها بعدة طرق متنوعة.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند

يوضح لكم المواطن طريقة عمل شكلمة بجوز الهند كالاتي

المكونات

كوبان جوز الهند. كوب سكر. 4 بياض بيض. معلقة فانيليا. ربع معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

نضع في وعاء كبير بياض البيض ونضيف إليه الملح وباستخدام الخلاط الكهربائي يتم خفق البياض جيداً لمدة خمس دقائق.

نضيف السكر والفانيليا للبياض ثم يخفق جيداً حتى يصبح الخليط كثيف.

نضيف جوز الهند كله مع تحريك المزيج حتى يصبح متماسك وبعد الانتهاء من خلط المكونات وتجهيز العجين يتم تشكيل كرات الجوز الهند بحجم جوزة الطيب.

نضع في صينية الفرن ورق الزبدة حتى يتم وضع كرات الشكلمة عليها حتى لا تحترق في الفرن.

قبل الخبز يتم تجهيز الفرن وتسخينه على درجة حرارة 150.

نخبز الشكملة على نار هادئة لمدة 20 دقيقة ثم تحميرها من الأعلى ويتم تركها لتبرد وتقدم باردة.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند والدقيق

المكونات

كوب سكر بودرة. معلقتين دقيق. كوبان جوز الهند المبشور. 5 بياض بيض. رشة ملح.

طريقة التحضير

نضع في وعاء الدقيق والسكر وجوز الهند والملح ونخلطهم معاً باستخدام الخلاط الكهربائي.

في وعاء آخر نضع بياض البيض في وعاء وباستخدام الخلاط الكهربائي نضربه حتى يتكاثف.

نضع كل محتويات الوعاء الأول على خليط بياض البيض بشكل تدريجي وخلطهم بالمعلقة حتى تتجانس بشكل جيد.

نشكل العجين كرات الشكلمة وتدهن الصينية بمعلقة سمنة ووضع ورقة الزبدة حتى لا تحترق على الصينية ثم تدهن مرة أخرى بالسمنة.

نرص الكرات على الصينية وندخلها في الفرن بعد أن تم تسخنيه ويوضع لمدة 20 دقيقة، ثم نحمر الكرات من الأعلى وتصبح جاهزة للأكل.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند بدون بيض

المكونات

كوبان جوز الهند. 7 ملاعق سكر أبيض. 2 بياض بيض. معلقة كبيرة بيكنج بودر. 2 معلقة مسحوق نشا. ربع كوب لبن.

طريقة التحضير

نخلط جوز الهند مع السكر والبيكينج باودر والنشا في وعاء حتى يصبح متماسك.

في وعاء آخر نقوم بخلط الحليب مع بياض البيض ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس.

نضيف خليط جوز الهند إلى الحليب تدريجياً مع استمرار التقليب حتى تصبح عجينة متماسكة.

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 قبل التسوية بربع ساعة.

نحضر صينية الفرن ونضع عليها ورق الزبدة مدهونة بالسمن ونشكل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم.

نرصها في الصينية وندخلها إلى الفرن وتهدئة النار ونقلبه ونحمره من الأعلى لمدة 20 دقيقة.

نخرج الصينية ونتركها تبرد ثم نقدمها بادرة.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند والحليب المكثف

المكونات

كوب ونصف جوز الهند. معلقة كبيرة فانيليا سائلة. رشة ملح علبة. حليب مكثف.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه جوز الهند والملح والفانيليا والحليب المكثف حتى يصبح الخليط متماسك.

تشغيل الفرن على درجة 180 قبل التسوية بنصف ساعة.

نحضر صينية الفرن وتبطينها في الزيت والدقيق.

نشكل كرات متوسطة الحجم، ثم نرصها في الصينية وندخلها الفرن لمدة 10 دقائق ثم نقلبها على الجهة الأخرى لمدة 10 دقائق حتى تصبح لونها ذهبي بشكل كامل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد ويتم تقديمها.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند ملونة

المكونات

3 أكواب جوز الهند. 2 بياض بيض. معلقة كبيرة فانيليا. بطاطا طازجة. ألوان طبيعية غذائية.

طريقة التحضير

نقشر البطاطا ونقطعها إلى حلقات دائرية ثم نغسلها جيداً ونضعها في وعاء مع الماء على النار ونتركه حتى يتم سلقها تماماً.

نحضر وعاء نضع فيه البطاطا ونهرسه بعد سلقه ونضيف بياض البيض والفانيليا مع جوز الهند إليه ونخلط المكونات جيداً باليد حتى تتجانس.

نقسيم العجين على حسب الألوان التي تريدينها ونضع قطرات اللون وخلطه جيداً.

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 قبل التسوية بنصف ساعة.

نحضر صينية الفرن ونضع فيها ورق الزبدة ونشكل كرات شكلمة جوز الهند بالحجم المناسب ورصها في الصينية ثم ندخل الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم.

طريقة عمل شكلمة بجوز الهند بالشوكولاتة

المكونات

كوب دقيق سميد. نصف كوب كبير سكر. كوب ونصف حليب. نصف كوب جوز هند. نصف كوب شوكولاتة نوتيلا. علبة بسكويت سادة. ربع كوب صوص الشوكولاتة الجاهز.

طريقة التحضير

نضع في محضرة الطعام البسكوت نقوم بضربه حتى يصبح مسحوق باودر.

نضع الحليب مع السميد والسكر وجوز الهند في وعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يصبح الخليط متماسك.

نضيف البسكويت المطحون مع شيكولاتة النوتيلا إلى الخليط السابق مع التقليب حتى يصبح الخليط متماسك.

نشكل كرات على حسب الحجم الذي نريده ونضعها في طبق التقديم مع تزيينها بصوص الشيكولاتة الجاهز ويقدم.

طريقة عمل كيك محشي شكلمة جوز الهند بالشوكولاتة واللبن

المكونات

3 أكواب دقيق. 4 بيضات. 2 كوب سكر. معلقة فانيليا. كوب كبير حليب. 6 ملاعق مسحوق الكاكاو. 2 معلقة بيكنج بودر. علبة قشطة. 2 كوب جوز الهند.

طريقة التحضير

نحضر الكشلمة عن طريق وضع في وعاء علبة قشطة مع جوز الهند و3 ملاعق سكر نخلط الخليط حتى يتجانس.

نقسم الخليط إلى قسمين الجزء الأول يتم تشكيله إلى كرات ونضعها في الثلاجة والجزء الآخر نضيف إليه معلقتين كبيرة من الكاكاو ونخلطهم جيداً، ونقوم بتشكيلها كرات متوسطة الحجم ووضعها في الثلاجة أيضا عند الاستخدام.

في وعاء آخر نضع الدقيق ثم نضيف إليه البيكنج بودر ونخلطهم جيداً بالخلاط الكهربائي ونضيف البيض مع الحليب ونخفق جيداً.

نضيف السكر والفانيليا ونستمر في الخفق ونضيف الطحين تدريجي مع الخفق.

بعد الانتهاء يتم تقسيم الخليط إلى قسمين ونضيف الكاكاو ونخلط المكونات.

تشغيل الفرن على 180 درجة قبل التسوية.

نحضر صينية الفرن ونضع السمن والدقيق ثم نضيف الخليط السادة ثم نقوم بوضع الشكلمة بالشوكولاتة أولا.

نضيف خليط الشوكولاتة ثم إسقاط كرات الشكلمة السادة ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة مع عدم فتح الفرن خلال هذه الفترة.

نطفئ النار عند نضجها والانتظار 10 دقائق حتى يبرد ثم نقوم باخراج الكيكة من الفرن وننتظر حتى تبرد ونقطعها.

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