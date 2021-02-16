طريقة عمل مطبق هامور

تتسائل الكثير عن طريقة عمل مطبق هامور، حيث الهامور من الأسماك المشهورة التي يتم استخدامها بكثرة في الخليج، ويحتوي على دهون وأحماض مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بالروماتيزم.

طريقة عمل مطبق هامور

يوضح لكم المواطن طريقة عمل مطبق هامور، الذي يعد من أشهي أطباق الغذاء كالاتي

المكونات

قطع سمك هامور على حسب الرغبة. 5 أكواب أرز. بصلة مفرومة. حبة طماطم مقطعة. معلقة صغيرة بقدونس. معلقة كل من كمون وكزبرة وفلفل أسود. كوب دقيق.

طريقه التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه زيت وبصل المفروم وبهارات وبقدونس مع التقليب حتى تذبل.

نضع طماطم مقطعة إلى شرائح مع التقليب ونضع 5 أكواب ماء ساخن حيث يناسب كمية الأرز بمعنى كل كوب أرز مقابل كوب ماء.

نحضر الأرز ونغسله ونصفيه ونضيفه إلى الخليط السابق حتى ينضج.

نحضر السمك ونقوم بتنظيفه وتركه في الماء ثم غسله جيداً ونضيف إليه البهارات السابقة.

نضع السمك ويقلى في الزيت ويخرج السمك ويصفى جيداً من الزيت ثم يقدم سمك الهامور بجانب الأرز.

طريقة عمل مطبق هامور فيليه

المكونات

عدد قطع سمك هامور على حسب الرغبة. معلقة صغيرة كركم. معلقة صغيرة بهارات. معلقة عصير الليمون. معلقة صغيرة ملح. 5 أكواب أرز. ماء. معلقتين زيت للقلي. معلقة صغيرة ثوم باودر. بصلة مفرومة. معلقة صغيرة كل من فلفل أسود وهيل ولومي مطحون.

طريقه التحضير

نحضر قطع سمك الهامور المخلي ونضع عليه بهارات وثوم بودرة وبهارات مشكلة وكركم وملح وعصير الليمون ثم نترك هذا الخليط لفترة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نحضر مقلاة فيها زيت وقطع السمك الفيليه مع التقليب، ثم إخراج السمك وتصفيته.

في نفس المقلاة يتم تقليب بصل مفروم وبهارات غير مطحونة مع لومي مفروم وتقلب حتى يتغير لونها.

نضيف كمية مناسبة من الماء الساخن ويضاف السمك المتبل حتى يكون السمك مغطى بالماء ثم يترك على النار حتى الغليان.

نحضر الأرز البسمتي ثم نغسله جيداً ونتركه في الماء لساعتين ويصفى.

نضع الأرز في وعاء مناسب بكمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يستوي.

نضع قليل من الزعفران في الماء لفترة طويلة ثم نأخذ ماء الزعفران ونضعها في أحد جوانب الارز.

يصفي السمك من الماء ثم يقلي في الزيت حتى ينضج ويخرج ويصفى من الزيت، ويتم وضعه على وجه الأرز المطبوخ عند التقديم ونزين الطبق بالبقدونس الأخضر.

طريقة عمل مطبق هامور الكويتي

المكونات

3 قطع سمك هامور. ملح. بهار سمك. 3 ملاعق زيت نباتي. معلقة صغيرة كمون. معلقة صغيرة كاري. 2 بصلة مفرومة. معلقة صغيرة ثوم مهروس. معلقة صغيرة معجون الزنجبيل. 2 حبة لومي أسود. 2 كوب أرز بسمتي. 3 كوب ماء ساخن.

للحشو

2 بصلة مفرومة. معلقتين كبيرتين زيت نباتي. رشة ملح. ماء. معلقة صغيرة فلفل أسود. ومعلقة لومي أسود مطحون.

طريقة التحضير

نتبل السمك برشة ملح وبهار سمك ونتركه جانباً.

نسخن زيت نباتي على النار ونضع البصل فيه ونحركه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

نضيف ثوم المهروس ومعجون الزنجبيل ونحرك المكونات لدقائق ثم نرش رشة بهارات سمك ولومي ونحركه جيداً.

نضيف سمك الهامور ونقلبه قليلاً حتى يتحمر من الأطراف دون أن ينضج.

نرش رشة بهار سمك وكاري وكمون وملح ونقلب المكونات جيداً حتى يمتص السمك النكهات.

نضيف ماء ساخن ونغطي الوعاء ونترك السمك حتى يستوي قليلاً لمدة خمس دقائق.

نضيف الأرز بعد غسله ونقعه وتصفيته ونحركه ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلى ويجف الماء وثم نترك الأرز على نار هادئة حتى يستوي.

نحضر الحشوة حيث نضع بصل في مقلاة ونضيف فلفل أسود مطحون ونحركها على نار متوسطة إلى هادئة ونضيف قليل من الماء من وقت لآخر مع الاستمرار في التقليب حتى يتحمر البصل ويصبح لونه كراميل.

نضيف زيت وملح ونحرك البصل جيداً لدقائق.

نسكب مطبق الهامور في طبق التقديم ونقدمه مع البصل المكرمل.

طريقة عمل مطبق هامور بالفلفل الحار

المكونات

عدد شرائح سمك فيليه على حسب الرغبة. كوب أرز بسمتي. معلقتين زيت. معلقة كزبرة مفرومة خضراء. معلقة صغيرة ليمون أسود مجفف. كزبرة جافة. كمون. معلقة صغيرة كركم. بهارات مشكلة. معلقة كل من كاري وقرفة وهيل. معلقة صغيرة فلفل أسود. حبة فلفل أخضر حار. بصلة مفرومة معلقة صغيرة ثوم مفروم.

طريقة التحضير

ننظف الأرز البسمتي ويغسل وينقع في ماء ثم تصفيته.

نحضر شرائح سمك هامور وينظف جيداً ويوضع عليه ملح وكزبرة ناشفة وكمون وليمون أسود وكاري وكركم ونتركه لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة فيها زيت ويوضع فيه شرائح السمك حتى يستوي ويتغير لونه.

نضع في وعاء الزيت على نار هادئة ونضع فيه بصل مفروم وثوم مع التقليب حتى يتغير لونه.

نضيف ليمون أسود وفلفل أخضر وبهارات مشكلة مع التقليب حتى يتغير لون المكونات.

نضيف إليه كمية من الماء ثم نضيف كزبرة خضراء وثوم مفروم وباقى البهارات مع التقليب ونتركها حتى تستوي.

نضع الأرز المصفي في هذا الخليط وعند الغليان نضع السمك فيه مع تقليب قطع السمك مع الأرز ونتركه حتى تمام الغليان ويكون جاهز.

طريقة عمل سمك الهامور في الفرن

المكونات

قطع سمك هامور على حسب الرغبة. عصير ليمون. معلقة صغيرة ملح. ربع معلقة صغيرة فلفل. معلقة صغيرة كزبرة. معلقة كبيرة ثوم مهروس. 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير

نخلط الزيت والكمون وعصير الليمون في وعاء.

نضيف الكزبرة الناشفة والثوم والفلفل الأسود والملح ثم تتبل السمك في الخليط ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نخرجه من الثلاجة وننقله إلى طبق الفرن بالتتبيلة.

ندخل طبق الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة حتى يستوي.

حمري السمك وقدميه ساخناً ورشي الكزبرة الخضراء على الوجه وقدميه إلى جانب الخضار أو البطاطس.

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