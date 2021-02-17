طفرة ثالثة لـ كورونا أكثر خطورة في 13 دولة

المواطن - متابعة

أفاد موقع “أوبسيرفر” باكتشاف طفرة ثالثة لفيروس كورونا المستجد في 13 دولة، أثارت قلق العلماء وخبراء الصحة.

وفي وقت سابق، جرى رصد طفرتين لـ”كوفيد-19″ في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقلا إلى العديد من الدول، وقال المتخصصون آنذاك إن الطفرتين سريعتا الانتشار، لكن لا يوجد أي دليل على خطورتهما.

طفرة ثالثة لكورونا:

أما الطفرة الجديدة (الثالثة) فإنها تحمل اسم “E484K” حسب ما كشفه باحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا، مرجحين أنها أكثر خطورة، على اعتبار أنها تمكن الفيروس من تجنب الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات المتوفرة حاليًا.

وجرى العثور على المتغير الجديد في 13 دولة في 5 قارات، مما يعني أنه انتشر لبعض الوقت قبل اكتشافه.

أبرز الدول:

وتشمل هذه البلدان، الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا ونيجيريا وغانا والأردن وأستراليا وسنغافورة.

ويعتقد الباحثون أن أول عينة تحتوي على الطفرة الجديدة لفيروس كورونا تعود إلى 15 ديسمبر من العام الماضي.

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