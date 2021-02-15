طيران التحالف يدك تعزيزات حوثية في مأرب

المواطن - متابعة

دكت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، مساء الأحد، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

غارات الشرعية:

أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيرًا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، بحسب “العربية”.

كانت مدفعية الجيش اليمني قد استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ضربات مركزة:

تأتي هذه الضربات المركّزة لطيران التحالف والقصف المدفعي لقوات الجيش، على وقع معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمديرية صرواح، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

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